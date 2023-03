Conte estalla: "No quieren jugar bajo presión, es inaceptable"

El entrenador italiano criticó a sus futbolistas por la falta de ambición y responsabilidad "La historia del Tottenham es esto, el propietario lleva veinte años y no ha ganado nada", apuntilló

El Tottenham vive una situación delicada. Recientemente eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones, el conjunto londinense ocupa actualmente la cuarta posición de la Premier League y está inmerso en la pugna por disputar la próxima edición de la Champions. Sin embargo, algo se ha roto en el vestuario, como demostró el técnico Antonio Conte en sus últimas declaraciones.

"Somos profesionales. El club nos paga mucho dinero a los jugadores y a mí. No para buscar excusas o no mostrar espíritu de pertenencia, no mostrar responsabilidad, que es lo que estamos mostrando. Para mí esto es inaceptable, porque es la primera vez en mi carrera que veo una situación así. Hasta ahora no he sido capaz de cambiarlo. Comparado con la temporada pasada, la situación ha empeorado", afirmó el técnico italiano.

Preguntado por los motivos de este empeoramiento, Conte dijo desconocer la respuesta: "No lo sé, porque se han acostumbrado a estar aquí. No juegan por algo importante, no quieren jugar bajo presión, bajo estrés. De esta forma es fácil. La historia del Tottenham es esto, el propietario lleva veinte años y no ha ganado nada. ¿Pero por qué?".

Ya hace semanas que la prensa inglesa apunta a que esta será la última temporada del preparador italiano en Londres. El club tiene la opción de extender el contrato del técnico, que vence este verano, pero parece que lo mejor para ambas partes será terminar ya su relación. De hecho, no descartan un posible cese antes de tiempo dependiendo de cómo avancen los acontecimientos sobre el césped.