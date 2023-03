¡El Liverpool sancionará de por vida al aficionado que casi lesiona a Robertson!

Un aficionado del equipo local saltó al césped para participar en la celebración y acabó golpeando accidentalmente al jugador Andrew Robertson El Liverpool ha manifestado que está investigando para identificar al autor de esta situación y "recurrirá a sanciones formales"

En el último partido que disputó el Liverpool en la Premier League ante el Manchester United en Anfield tuvo lugar un hecho insólito, más allá de la histórica goleada por 7 a 0 a favor de los locales.

Instantes posteriores del séptimo gol de los 'reds' conseguido por Roberto Firmino, un aficionado del equipo local saltó al césped para participar en la celebración. Hasta aquí puede parecer algo habitual, pero la mala suerte acompañó al seguidor del Liverpool, que se resbaló y acabó golpeando accidentalmente al jugador Andrew Robertson.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

El jugador escocés se quedó en el suelo sujetándose el tobillo con gestos de dolor, mientras que el hincha fue retirado por los cuerpos de seguridad de Anfield. Pese a eso, el lateral pudo continuar en el partido sin problemas y no ha sufrido ninguna lesión tras el incidente.

Liverpool FC has begun an immediate investigation to identify and ban the individual pitch runner from Sunday's Premier League fixture against Manchester United at Anfield.