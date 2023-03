Joao Félix ensalza al Chelsea y le lanza un 'dardo' a Simeone

El atacante del equipo 'blue' ha alabado la forma de jugar del equipo y ha asegurado que se siente muy cómodo El futbolista portugués está cedido en el equipo londinense hasta final de temporada

Joao Félix, atacante del Chelsea, ha atendido a los medios de comunicación a razón de la vuelta de octavos de la Champions ante el Borussia Dortmund. Así, el portugués ha aprovechado para referirse a su momento de forma y a la manera de jugar del equipo de Graham Potter, con 'dardo' incluido a Simeone.

Joao se encuentra en un buen estado de forma desde que llegó a Londres en invierno. Acumula cinco partidos jugados y ha cuajado buenas actuaciones a pesar de haber estado sancionado tres partidos nada más aterrizar.

En este sentido, se ha pronunciado sobre las diferencias entre su actual equipo y el Atlético de Madrid. "Es un fútbol diferente, porque la liga es diferente. La manera en la que los equipos juegan en la Liga o en la Premier es totalmente distinta", ha admitido.

Además, ha admitido que está mucho más cómodo ahora con su actual equipo que con el equipo dirigido por Simeone. "El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, tener la pelota, dominar el balón... Ese es el fútbol que me gusta jugar. Me siento muy libre aquí y me gusta. Me encanta", ha asegurado Joao en una comparación más sobre la manera de afrontar los partidos de Simeone.

Así, lo que parece seguro es que a pesar de tener que volver al Atlético a final de esta temporada, se antoja complicado volver a ver a Joao Félix vestido de rojiblanco. El Chelsea, de esta manera, intentará incorporar al jugador de manera definitiva.