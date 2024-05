¡Lo nunca visto! Carlos Sobera no cabe en su asombro con este soltero de 'First Dates'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Marcos ha acudido a la cita con una bolsa en mano. Carlos Sobera le preguntaba con gran asombro que es lo que llevaba en la bolsa y su respuesta ha impresionado al presentador.

"¿Pero como vienes así?", ha dicho Carlos antes de saludarle. "Traigo cositas", ha respondido el joven, mostrando su trofeo de culturismo.

También ha acudido al restaurante con una bolsa de comida. "Es un tupper de arroz con pollo", ha expresado el joven. "Es algo que hago muy de frecuente por lo que quiero ver cómo reacciona la chica porque yo cuando compito hago una rutina muy sacrificada", ha continuado.

Su cita ha sido Marta, una nutricionista muy disciplinada que también ha hecho sus pinitos en el culturismo. Ambos jóvenes tienes más cosas en común aparte de haber competido y es que ambos han estudiado también nutrición.

En la cita, ambos han tenido muchas cosas en común, como tener el don de calcular la edad y la medida de cada persona. Es por todo esto que ambos han decidido darse una segunda oportunidad y seguir conociéndose en otra cita.