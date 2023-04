El Liverpool pone la Premier al rojo vivo

Los 'reds' empataron un 0-2 en contra ante un Arsenal que salvó los muebles con un Ramsdale salvador El City recorta dos puntos, se pone a seis y tiene un partido menos que los 'gunners' y queda un duelo directo entre ambos

El Arsenal se vio dando un paso de campeón en Anfield y se vuelve a Londres con un empate que sabe a poco y que pone la Premier League al rojo vivo. El Liverpool peleó hasta el final y empató, de forma merecida, un partido que perdía 0-2 a la media hora de partido. Los de Arteta perdieron el control del partido y el gol de Firmino en el 86' es un duro golpe. Y pudo ser peor si no llega a ser por un partido prodigioso de Ramsdale que terminó salvando los muebles. Tienen seis puntos de ventaja en el liderato, pero cuentan con un partido más que el City y queda el duelo directo entre ambos del próximo 26 de abril. Tremendo.

FICHA TÉCNICA Premier League LIV 2 ________________ 2 ARS ALINEACIONES Liverpool Alisson; Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho (Firmino, 78'), Curtis Jones (Thiago, 60'); Salah, Jota (Darwin Núñez, 60') y Gakpo. Arsenal Ramsdale; Zinchenko (Kieran Tierney, 89'), Gabriel , Holding, White; Thomas, Odegaard (Kiwior, 80'), Xhaka; Saka, Martinelli y Gabriel Jesus (Trossard, 79'). Goles 0-1, M.8 Gabriel Martinelli. 0-2, M.28: Gabriel Jesus. 1-2, M.42: Mohamed Salah; 2-2, M.87: Roberto Firmino. Árbitro Paul Tierney. T.A.: Van Dijk (31'), Arnold (41'), Robertson (45'), Fabinho (55') / White (23'), Xhaka (42'), Ramsdale (53'), Saka (84'). Incidencias Anfield.

Klopp definía la situación y el juego del Liverpool en lo que iba de temporada como "una basura". Ni más ni menos. Bueno, pues el Arsenal se dedicó a sacar esa "basura" de nuevo a la luz en una primera media hora de los de Arteta para enmarcar en Anfield. No suelen salir dormidos los 'gunners' a los partidos y el escenario no afectó a sus emociones.

A las de Martinelli por supuesto que no. El brasileño abrió la lata a los ocho minutos en una jugada 'made in Arteta'. El Liverpool, que ejercía una presión muy alta, vio como los futbolistas del conjunto londinense la burlaban sin problema. Y a a salida perfecta de balón se sumó un resbalón inoportuno de Robertson que Saka aprovechó sin pestañear. La combinación con Odegaard, la asistencia involuntaria de Van Dijk y el pie milagroso de Martinelli desataban la locura en Anfield con el 0-1.

Las oleadas del Arsenal era constantes. A Zinchenko le negó el gol una gran parada de Alisson y a Gabriel Jesus le faltó poner bien el pie en el remate cuando lo tenía todo a favor. Pero el ex del City no perdonó dos veces. A los 'gunners' les gusta la samba y la conexión brasileña no falla. Centro de Martinelli, remate de cabeza de Gabriel Jesus y el 0-2 que silenciaba Anfield. Era la primera vez que el Arsenal lideraba por dos goles un partido de la Premier League en Anfield desde septiembre de 2012.

Fue quizás el punto de inflexión en el choque. El Liverpool necesitó verse completamente hundido para sacar la intensidad y la velocidad que tanto les ha caracterizado estos últimos años. Tras un par de ocasiones, la más clara en las botas de Salah, llegó el 2-1. El taconazo de Curtis Jones generó una jugada que terminó el egipcio, esta vez con acierto.

La pena para los 'reds' fue la llegada del descanso que frenó el vendaval en el que se habían convertido. Lograron darle continuidad en el inicio de la segunda parte y el Arsenal se vio contra las cuerdas cuando Holding derribó a Jota dentro del área. Pero no es el año de Salah. 'Mo' lo mandó, otra vez, fuera. Una oportunidad perdida que desesperada a los aficionados 'reds'.

Siguió el conjunto red. Andy Robertson y Salah tuvieron la igualada en el 57 pero se negó. Fue en el tramo final, con una gran acción de Trent Alexander Arnold que dejo en evidencia a Oleksandr Zinchenko, caño incluido, para centrar al corazón del área donde entró Firmino para enviar un balón imposible, a la red, fuera del alcance de Ramsdale que se multiplicó después para evitar que el daño de su equipo fuera mayor. Su partido fue antológico, con paradas inverosímiles. Salvó los muebles.