La casa en ruinas que hereda Lampard

El Chelsea solo ha ganado un partido contra los 10 mejores clasificados de la Premier League esta temporada En los últimos cinco partidos disputados ante los diez primeros no han logrado ver portería

El Chelsea se encuentra en la onceava posición de la tabla de la Premier League con 39 puntos, a 33 del liderato del Arsenal de Mikel Arteta (72 puntos), su máximo rival en la ciudad londinense. Una situación anómala para los 'blues' que incluso ven los puestos europeos a la distancia, con 11 puntos de diferencia con el Tottenham Hotspur, quintos clasificados.

La temporada 2022/23 no está siendo la deseada en Stamford Bridge. Los dirigentes del Chelsea no aguantaron más la situación que vive el equipo y decidieron realizar un cambio en el banquillo, que ha significado el regreso de Frank Lampard, que coge el mando del equipo hasta final de temporada. Un intento por parte de la cúpula del club londinense para 'salvar' la presente campaña, en la que no han podido luchar con el 'top 10' de la Premier League.

Apuestas de fútbol

El Chelsea solo ha ganado un partido contra los 10 mejores clasificados de la Premier League esta temporada, con 14 partidos disputados hasta la fecha, de los cuales solamente han logrado materializar una victoria, han empatado 6 y han perdido los otros 7 restantes. Encuentros con una estadística negativa de 7 goles a favor y 16 en contra, y que en los últimos cinco partidos disputados ante los diez primeros no han logrado ver portería.

Lo que es peor, solo el colista de la liga, el Southampton, ha ganado menos partidos que el Chelsea contra el top 10 actual, con 0 victorias.