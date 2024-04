El camino de John Stones: de 'olvidado' a ser uno de los mejores centrales de Europa

Nunca sabes cuándo va a llegar tu momento. Muchas veces tarda en llegar, independientemente de tu esfuerzo y sacrificio, pero lo importante es saber aprovecharlo cuando llegue. Y en el fútbol, por suerte o por desgracia, la línea que separa al éxito del fracaso es demasiado delgada.

Y el último en abrir su corazón ha sido John Stones, que ha desvelado cómo pasó de ser 'olvidado' en el Manchester City y en la selección de Inglaterra, a estar considerado uno de los mejores centrales de Europa.

LLEGÓ A TOCAR FONDO

Su irrupción como centrocampista auxiliar - o adicional - ha reiventado por completo la forma de atacar del equipo de Pep Guardiola. Sin embargo, para poder entender su historia, tenemos que remontarnos cuatro años atrás. Porque en 2020 se enfrentó al año más difícil de su carrera, al ser constantemente pasado por alto e ir descendiendo en la jerarquía defensiva.

Vio, como en ese momento, tanto el veterano pivote Fernandinho como el debutante Eric Garcia eran elegidos por delante de él en los partidos más importantes. Y todo apuntaba a que su etapa como 'skyblue' estaba llegando a su fin.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN

Aunque lo pudiera tener todo en contra, no pensaba darse por vencido. De hecho, les dijo a los dirigentes del club que quería luchar por su puesto. Y, desde ese preciso momento, se ha erigido como una de las figuras de confianza de Pep, llegando a confesar los problemas mentales que tuvo que superar en una conversación con 'Andy's Man Club', una organización benéfica de prevención del suicidio asociada con el club, según relata 'The Daily Mail'.

"No creo que se pueda mejorar sin contratiempos, sin momentos difíciles. Hubo un periodo de mi carrera en el que no jugaba, no jugaba con Inglaterra. Es en lo único que piensas", desveló Stones.

"Quieres que cambie. No crees que esté bien. Tuve que mirarme a mí mismo y volver a la pizarra, para ver dónde podía mejorar en todos los aspectos. Concentré toda mi energía en eso. Ese revés es lo que necesitaba al final para mejorar", sentenció.

EL 'INVENTO' DE PEP

La temporada pasada, Pep Guardiola se 'sacó de la manga' una nueva y beneficiosa posición para John Stones. Acostumbrado a jugar en el eje, o de lateral - tan solo al principio de temporada, cuando Cancelo jugaba por la izquierda -, le tocó probar una nueva demarcación en el terreno de juego.

Stones, cara a cara con Bellingham en el Bernabéu / LAP

De cara a la segunda mitad del curso, el inglés formó pareja con Rodri en el pivote, para facilitar la salida de balón, entre otras cosas. Lo probó por primera vez en la contundente victoria sobre el Liverpool (4-1), ejecutando un sistema con tres centrales, cuatro centrocampistas, dos mediapuntas y un delantero. Y repitió la fórmula hasta en ocho ocasiones más, incluyendo los dos partidos ante el Bayern, la vuelta frente al Madrid, y la mismísima final contra el Inter de Milán.

En la presente campaña, de momento, suma 24 partidos - 13 de ellos como central, ocho como pivote y uno como lateral -. Por lo que a Pep le gusta como se desenvuelve Stones en tal demarcación. Eso sí, ante el Real Madrid actuó de central junto a Rúben Dias. Aunque en más de una ocasión adelantó su posición para ocupar el espacio que quedaba libre entre el centro del campo y la delantera blanca. El Manchester City carecía de corredores y de un creador para distribuir el balón rápidamente hacia delante.

De hecho, su actuación fue bastante notable. Dio la asistencia a Phil Foden, que se sacó un auténtico latigazo para poner el empate a dos en el partido, despejó dos balones, ejecutó dos entradas de éxito, ganó todos sus duelos, acertó el 95% de sus pases e hizo un pase clave.

Si sigue a este nivel, es más que probable que sea intocable en el eje de la defensa de los 'Three Lions' de cara a la Eurocopa. Maguire, Dunk, Gomez, o incluso Kyle Walker son los candidatos a formar con él.