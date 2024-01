João Pedro, una bendición caída del cielo para De Zerbi

Roberto De Zerbi le debe una cena a todo el departamento de scouting del Brighton. El pasado verano, los seagulls vendieron a Moisés Caicedo al Chelsea a precio de oro. 116 millones de euros por un jugador que había aterrizado en el sur de la isla británica en 2021 a cambio de 28,2 millones de euros. Esta temporada, la gran jugada maestra de los encargados de 'cocinar' los fichajes en Brighton se llama João Pedro.

El atacante de 22 años va como un tiro. Es el máximo goleador del equipo con 15 dianas en 28 partidos, y también el máximo realizador en cada una de las competiciones que disputa el Brighton: Premier League (7 goles), FA Cup (2 goles) y Europa League (6 goles). Sin embargo, su llegada al equipo es, cuanto menos, curiosa.

"NO SABÍA NI QUIÉN ERA"

La temporada pasada destacó en Championship de la mano del Watford con 11 goles y 4 asistencias en 33 partidos, llamando la atención del departamento de scouting del conjunto isleño. Tanto, que decidieron apostar por él el pasado verano y desembolsaron 34,2 millones de euros, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del club. Pero Roberto De Zerbi no sabía quién era.

El técnico italiano lo desveló en rueda de prensa tras alcanazar la cuarta ronda de la FA Cup ante el Stoke City (2-4). João Pedro fue protagonista con un doblete, y las preguntas sobre el brasileño, sensación del Brighton está temporada, no se hicieron esperar.

Joao Pedro, jugador del Brighton / EFE

El italiano no dudó en deshacerse en elogios hacia su jugador, y aprovechó para explicar una curiosa anécdota sobre su fichaje: "Me encanta João Pedro y conozco su potencial. Sé cómo puede mejorar y llegar a ser importante para nosotros. Pero el mérito de su llegada es del departamento de scouting. Yo no sabía ni quién era antes de que viniera con nosotros".

Una bendición caída del cielo que se destaca entre los brasileños de las cinco grandes ligas europeas con mucha diferencia. Con sus 15 goles, deja bastante atrás a Rodrygo (10), Gabriel Jesús (7), Savinho (6) o Vinicius (6).

EL PREMIO CON BRASIL

Es un futbolista ágil, escurridizo, que tiene gol y capacidad para crear juego. Polivalente como pocos, puede ocupar la punta de ataque, jugar por detrás del delantero, o por la banda, preferentemente a pierna cambiada, en el perfil izquierdo. Sabe moverse en zonas interiores, algo más alejadas a la portería rival, apareciendo en segunda línea o tirando desmarques para 'romper' la defensa. Con facilidad para asociarse con sus compañeros, lee muy bien lo qué sucede a su alrededor.

Joao Pedro, en un duelo de Premier ante el Manchester City / EFE

Por todas las soluciones que ofrece sobre el verde, el pasado mes de noviembre recibió la llamada de Fernando Diniz para debutar con la absoluta de Brasil ante Colombia, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas. En el Brighton está llamado a ser importante. Con la 'Canarinha' ya ha dados los primeros pasitos. Qué futuro le espera a João Pedro.