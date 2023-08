El Chelsea cierra el fichaje más caro de la historia de la Premier

Moisés Caicedo será nuevo futbolista de los 'Blues' hasta 2031, con opción a ampliar el contrato un año más El fichaje se ha cerrado entorno a las 115 millones de libras, el equivalente a más de 130 millones de euros

Fin del 'culebrón'. Moisés Caicedo ha tomado una decisión definitiva y será nuevo jugador del Chelsea. El joven centrocampista del Brighton se convierte, de un plumazo, en el futbolista más caro de la historia de la Premier League. Los 'Blues' abonarán entorno a los 133 millones de euros para cerrar su fichaje, según avanzó Fabrizio Romano, lo que lo catapulta hasta una nueva dimensión.

A sus 21 años, el joven ecuatoriano se acaba de ganar un hueco en la historia por méritos propios. Su rendimiento meteórico en el Brighton ha provocado una lucha a dos bandas entre Chelsea y Liverpool, que pelearon hasta el final para hacerse con sus servicios. A fin de cuentas, fue el conjunto de Mauricio Pochettino quien salió vencedor de la batalla más cara de su historia.

Según apuntan desde Inglaterra, el nuevo jugador de los 'blues' pasará revisión médica con su nuevo equipo el próximo lunes. El anuncio oficial se podría producir más pronto que tarde. Caicedo, además, firmará un contrato de larga duración que lo vincula con el Chelsea por las próximas ocho temporadas, hasta 2031 con opción a ampliarlo hasta 2032.

