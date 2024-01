El Brighton le quita al City una perla del fútbol argentino

En Argentina lo dan por hecho: Valentín Barco dejará Boca Juniors para poner rumbo a la Premier en este mercado de fichajes. Según informa Diario Olé, no hay vuelta atrás y el jugador ya habría metido presión a su club para que acepte la oferta del Brighton. De lo contrario, ejecutará su cláusula de rescisión, que ronda los 10 millones.

Su salida ha sido un tema de debate desde el pasado verano, cuando tanto Brighton como Manchester City se interesaron por el jugador. El futbolista, sin embargo, eligió quedarse en Argentina para terminar de jugar la Copa Libertadores. Las cosas han cambiado y el lateral no quiere perder una nueva oportunidad de jugar en Europa y, concretamente, en la Premier League.

Olé avisa también que Boca Juniors no dará el brazo a torcer fácilmente y que no piensan aceptar la oferta del Brighton por el momento. Lo que supondría que a Valentín Barco, apodado 'el Colo', no le quedaría otra opción que ejecutar la cláusula de rescisión.