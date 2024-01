Incertidumbre en el City por Haaland

Erling Haaland se ha convertido en el mejor delantero centro del momento. La llegada del futbolista noruego al Manchester City potenció a ambas partes; consiguiendo un triplete histórico la temporada pasada.

Haaland es uno de los jugadores claves del esquema de Pep Guardiola y su lesión es un auténtico dolor de cabeza para el técnico catalán.

El atacante noruego se lesionó en la derrota del City ante el Aston Villa el pasado 6 de diciembre. En la rueda de prensa previa al encuentro posterior, Guardiola confirmó la lesión de estrés en el pie de Haaland.

Aunque en ningún momento se apuntó al tiempo de baja, Pep Guardiola afirmó que "no sé cuál es el alcance de la lesión. Hay que ir semana a semana, día a día, y ver qué pasa. Con algo de suerte lo recuperaremos para el Mundial de Clubes".

Y no fue así. El Manchester City no puedo contar con Erling Haaland para el Mundial de Clubes y, a día de hoy, el noruego aún no ha podido volver a disputar minutos con la disciplina 'cityzen'.

La lenta recuperación de Haaland ha hecho saltar todas las alarmas en el City. En el conjunto inglés hay incertidumbre para saber en qué momento vuelve el noruego a jugar aunque se espera que su baja no se alargue más del actual mes de enero.