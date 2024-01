La Premier recoge los 'pedazos' del último gran Chelsea

Timo Werner regresa a la Premier League de la mano del Tottenham con un gran objetivo: demostrar que puede brillar lejos de la Bundesliga. El alemán tuvo un paso algo discreto por el Chelsea. Llegó a Londres el verano de 2020 a cambio de 53 millones de euros. Dos años después, abandonaba Stamford Bridge con 23 goles y 21 asistencias en la mochila rumbo a su anteriro club, el RB Leipzig, dejando 20 millones en las arcas del club.

Con el cuadro 'blue' levantó varios trofeos: el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa en 2022, pero el más importante y que le permitió pelear por ambos fue la Champions League contra el Manchester City de Pep Guardiola en 2021.

El Chelsea de Tuchel, campeón de la Champions League en 2021 / Chelsea FC

El Chelsea conseguía su segunda Champions con Timo Werner en la punta de ataque y Mason Mount y Kai Havertz en las bandas. No obstante, y pese a que no han pasado ni tres años de aquella importante noche de mayo, no queda ni un integrante del tridente que levantó la 'Orejona' esa temporada. Eso sí, con la llegada del alemán a la competición británica, los de Pochettino se verán las caras ante las tres estrellas que brillaron en esa edición de la competición reina. Todos integrantes de un equipo del 'Big Six'.

HAVERTZ ES 'GUNNER'

Autor de uno de los goles más importantes de la historia reciente del Chelsea, Havertz daba a los 'blues' su segunda Champions de la historia. Pese a ello, solo duró tres temporadas en Stamford Bridge. El pasado verano cambió de colores, pero no de ciudad, y fichó por el Arsenal de Mikel Arteta.

Dejó 75 millones de euros en las arcas del club y tras 139 partidos, 32 goles, 15 asistencias y tres títulos (Champions, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa), quedará siempre la sensación de que podría haber dado algo más al Chelsea.

Kai Havertz celebra su gol frente al Brighton / EFE

En el Arsenal tampoco está explotando excesivamente en su primera temporada. En 29 partidos suma cinco tantos y una asistencia, firmando rachas largas sin participar en goles de su equipo, ya sea finalizando las jugadas o créandolas.

MOUNT ES 'RED DEVIL'

El canterano 'blue' también abandonó Stamford Bridge el pasado verano. Mason Mount eligió al Manchester United de Ten Hag tras toda una vida en el Chelsea (tan solo salió de Londres una temporada cedido en l Vitesse y otra en el Dery County).

Apareció cuando el Chelsea más lo necesitó. Fue unos de los jóvenes que explotó durante la sanción de dos ventanas sin fichar, en el curso 2019/20. Y se convirtió en el ídolo de una nueva generación de seguidores 'blues'. 195 partidos, 33 goles, 37 asistencias y cinco títulos después (Champions, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa con el primer equipo y Youth League y nglish Youth League en categorías inferiores) hacía las maletas rumbo a Old Trafford.

El debut de Mason Mount con el Manchester United / @ManUtd

Costó 64,2 millones de euros, pero el rendimiento que está ofeciendo bajo las órdenes de Ten Hag está muy por debajo de su versión en el Chelsea. No encaja en el sistema del neerlandés y solo ha disputado 12 partidos esta temporada. No ha estrenado su casillero de goles y asistencias aún.

Ahora Timo Werner se une a la fiesta de la Premier League para, como Mount y Havertz, verse las caras contra su exequipo. En el Tottenham puede tener un buen conexto con Postecoglou y convertirse en una pieza que genere y ayude a sus compañeros en ataque. Formará parte de un equipo solidario. Con confianza, puede ser una gran incorporación.