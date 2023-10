Havertz deja dudas: "No creo que el Arsenal debiera haberle fichado"

"Si te gastas 60 millones de libras en un delantero, esperas que marque al menos 15 goles en una temporada" La intención de Arteta era probarlo en la posición de Xhaka, sin el resultado esperado

Desde que llegó a las filas gunners este pasado verano, Kai Havertz no acaba de encontrar su sitio. El internacional alemán costó más de 70 millones al Arsenal, procedente del Chelsea, y su valor ha descendido notoriamente hasta situarse en unos 55-60 millones, según Transfermarkt.

La paciencia de los aficionados del Arsenal empieza a agotarse al ver que el jugador llamado a ser la cara visible del ataque, queda relegado a un segundo plano y partiendo más bien desde la medular.

Si bien Havertz tendía a ser ese mediapunta o falso '9', como había jugado en el Chelsea en varias ocasiones, Arteta le ha querido ubicar más en la sala de máquinas, posición en la que no acaba de rendir ni verse cómodo. El rendimiento inmediato de jóvenes talentos ha propiciado que los jugadores que tardan más en encajar se vean criticados de forma más contundente y que gestionar la presión sea un reto mayúsculo.

Es el caso del jugador gunner, quien ha recibido duras críticas del exfutbolista William Gallas: "No creo que el Arsenal debiera haber fichado a Kai Havertz. Creo que fue un error. Si te gastas 60 millones de libras en un delantero, esperas que marque al menos unos 15 goles por temporada. No creo que eso ocurra", explicaba. A lo que también añadía sin pelos en la lengua: "No ha hecho nada desde que llegó al Arsenal. Puede que haya marcado, ¡pero solo porque Martin Odegaard le dejó tirar un penalti!".

Kai Havertz celebrando uno de los goles en el partido de pretemporada frente al Barça | EFE

El rendimiento de los de Arteta a estas alturas han situado a los londinenses colíderes de la Premier League, con 20 puntos, junto al Tottenham. El exjugador del Chelsea, sin embargo, en ocho partidos de liga ha marcado un gol y una asistencia. A lo que Gallas recrimina: "Estuvo tres años en el Chelsea y conoce bien la Premier League. Puede llevar un tiempo adaptarse a un nuevo equipo, ¡pero él ya vivía en Londres!".

Lo cierto es que a día de hoy la integración total se requiere en un periodo inmediato y utópico, ya que, por el contrario, la presión del entorno cobra un peso significativo en el devenir del propio jugador a corto-medio plazo.