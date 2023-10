Situación crítica para Havertz

El horrible inicio de temporada del ariete alemán con el Arsenal se traslada a la 'Mannschaft', donde apenas cuenta Fullkrug y el veteranísimo Müller están por delante de Kai Havertz en las rotaciones de Nagelsmann

No atraviesa Kai Havertz por el mejor momento de su carrera deportiva. Recién aterrizado en el Arsenal por la nada despreciable cantidad de 70 millones de euros, el ex del Chelsea no cuaja en los 'gunners' y ahora ese mal rendimiento se traslada también a la selección de Alemania.

Por ahora, Julian Nagelsmann sigue contando con el delantero de Aquisgrán en sus convocatorias, pero su papel en la 'Mannschaft' comienza a estar en entredicho.

Havertz, para muchos mejor mediapunta que ariete, no encuentra su sitio en el combinado nacional, donde se trasladan de manera idéntica las dudas generadas en este inicio de temporada en el Emirates del norte de Londres. Mikel Arteta ya le ha relagado a la suplencia en choques clave -Manchester City- y con la selección no pintan mejor las cosas.

A sus 24 años, Havertz apenas ha contado para el nuevo seleccionador en los últimos amistosos de la gira americana. Contra México se quedó en el banquillo los 90 minutos, y el fantasma de quedarse incluso fuera de una Eurocopa que se celebra en su país comienza a rondar al futbolista alemán más caro de la historia.

Nagelsmann está empezando a trazar las líneas maestras de 'su' Alemania, y Kai Lukas Havertz no tiene un hueco claro. Como nueves puros, el nuevo seleccionador prefiere a Füllkrug o al eterno Thomas Müller en esa posición, mientras en la línea de tres mediapuntas por detrás en el 4-2-3-1 tampoco hay muchas opciones.

Leroy Sané es el dueño del costado diestro del ataque, mientras Jamal Musiala y Wirtz le cierran la puerta al futbolista del Arsenal, muy por delante en los planes del nuevo técnico germano.

Havertz ni siquiera jugó media hora ante Estados Unidos, y su rendimiento no mejoró al de Wirtz, transmitiendo muy malas sensaciones incluso desde la óptica del estado de ánimo. Incluso sin Gnabry, otra opción ofensiva evidente para Nagelsmann, el delantero 'gunner' transita por momentos muy grises.

Eso sí, la buena imagen de la 'Mannschaft' en su gira por América ha calmado las aguas en la selección, con elogios para Julian Nagelsmann. Ello todavía puede ensombrecer más el futuro de Havertz como seleccionable, y más si Mikel Arteta le sigue relevando a la suplencia.