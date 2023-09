Haaland, sobre Guardiola: "No siempre es agradable, pero te enfrenta a la verdad"

El astro nórdico ha hablado sobre su relación con Pep en el parón de selecciones "He progresado mucho con él y creo que los resultados lo demuestran", explicó

Una de las estrellas del Manchester City, Erling Haaland, ha explicado durante este parón internacional su relación con el entrenador del equipo 'citizen', Pep Guardiola. El delantero noruego ha admitido, en declaraciones recogidas por 'L'Equipe', que tienen "muy buena relación" y que "no siempre es agradable, pero te enfrenta a la verdad".

"Tenemos muy buena relación. Por supuesto, es muy exigente en su trabajo, es muy directo y honesto en lo que dice, pero esa es su forma de gestionar. En cualquier caso, para desarrollarse y progresar, es mejor tener toda la verdad muy directamente. En la primera jornada en Burnley se pudo ver, pero lo aprecio porque demuestra que está totalmente comprometido y es un apasionado", explicó Haaland sobre el preparador del equipo.

"No siempre es agradable, pero al mismo tiempo te enfrenta a la verdad y sé que su objetivo es hacerte mejor jugador. Pero cuidado, eso es lo que pasa en el trabajo. Fuera hay mucho cachondeo, la verdad. Hay muchas sonrisas, y la prueba está en cómo vive el grupo desde hace varios año", reconoció el atacante nórdico, contento con el de Santpedor.

Haaland explicó a 'L'Equipe' como fue su fichaje por el Manchester City y si Guardiola tuvo que ver en su llegada. "Para ser sincero, no tuvo mucho que decir. El juego que el Manchester City ha ido desarrollando en las últimas temporadas hablaba por sí solo. Este tiki-taka adaptado a la Premier League, me apetecía mucho formar parte de él. Y he hecho la mejor elección posible, porque hemos hecho historia", dijo.

Además, admite que "he progresado mucho con Pep Guardiola, lo veo todos los días, y creo que los resultados lo demuestran. Por mi parte, creo que he aportado la capacidad de jugar más directo si es necesario, lo que nos permite salir de la presión si lo necesitamos".