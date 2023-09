Guardiola preguntó por Olmo

Pep Guardiola quiso fichar a Dani Olmo. El español será uno de los nombres sonados el verano que viene.

Pep Guardiola quiso fichar a Dani Olmo este verano, tras la lesión de por Kevin de Bruyne.

Sin embargo, el de Tarrasa no tenía cláusula de rescisión. El Leipzig no escuchaba ofertas, ya que había vendido a varios jugadores este mercado y no quería perder más potencial.

Olmo sí tiene cláusula de 60M€ pero para el año que viene. El delantero, que ha comenzado brillantemente la temporada, goleando con su equipo, renovó este verano hasta el 2027.

Este verano no, pero a Guardiola le gusta y mucho el rubio delantero del Leipzig, que también gusta en Can Barça. Será pieza codiciada el verano que viene.