Guardiola: "Nunca critiques a Haaland porque te callará la boca"

El Manchester City logró un triunfo agónico a pesar de su superioridad ante el Brentford. El equipo de Pep Guardiola tuvo ocasiones y dominio para vencer con una ventaja mayor, pero se topó contra un muro, hasta que Erling Haaland apareció como salvador para marcar el gol del triunfo.

Tras el partido, el técnico del conjunto 'sky blue' defendió a ultranza el papel de su delantero. "Nunca critiques al máximo goleador de un equipo, porque te callará la boca, eso es seguro, tarde o temprano", afirmó Guardiola respecto a su delantero. "Erling ha estado fuera dos meses, tuvo una semana pasada muy difícil con la pérdida de su abuela y no es fácil para ningún ser humano", explicó el entrenador del City.

Guardiola, sin embargo, también dejó en evidencia que todavía falta para ver la mejor versión de su delantero estrella: "Por supuesto que no está en su mejor forma, pero es normal después de dos meses".

¿Por qué no jugó De Bruyne?

Una de las sorpresas del encuentro ante el Brentford fue que Kevin De Bruyne no disputara ni un solo minuto, a pesar de que incluso hubo cánticos de la afición local pidiendo a su jugador emblema. "Tenía molestias", explicó Pep en rueda de prensa, aunque rápidamente calmó las cosas. "No quería correr ningún riesgo con él... Está bien, se trataba más de un tema de prevención. Dijo que no se sentía cómodo y los médicos dijeron que no se arriesgara".