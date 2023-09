Guardiola: "Walker quería irse"

El técnico de Santpedor reconoció en rueda de prensa que estuvo a punto de perder a uno de los grandes pilares de la plantilla en verano Guardiola se mostró muy satisfecho de poder seguir contando con un jugador de las características de Walker

El anuncio de la renovación de Kyle Walker al más puro estilo de 'El lobo de Wall Street' supuso un respiro para Pep Guardiola. La continuidad de uno de los grandes pilares de la plantilla del Manchester City estuvo en tela de juicio a lo largo del pasado verano, con fuertes cantos de sirena procedentes del Bayern de Múnich. Con su renovación hasta 2026, Walker terminó con estos rumores de un plumazo.

Sin embargo, había algo de verdad en estos rumores. Así lo reconoció el propio Pep Guardiola al ser preguntado por la renovación de Walker en la rueda de prensa previa al partido ante el West Ham, que supondrá el regreso a los banquillos del técnico de Santpedor tras recuperarse de su operación por problemas en la espalda.

"(La renovación de Walker) es muy importante, sí. Como las renovaciones de Nathan Aké, Bernardo Silva, Rico Lewis o Scott Carson. Kyle es un jugador importante para nosotros. Quería irse, pero al final decidió junto a su mujer y familia que lo mejor era quedarse. Mientras su mente esté en el sitio adecuado no tendrá problemas en el campo", subrayó Guardiola.

Uno de los grandes desencuentros entre Walker y Guardiola se produjo en la final de la Champions, cuando el catalán optó por dejar al inglés fuera del once. "Me entristeció dejarle fuera de la final, pero mira cómo ha respondido desde entonces, en pretemporada. Su compromiso… Hizo que me diese cuenta de lo importante que es en el campo, y también en el vestuario".

Por último, Guardiola valoró la importancia de que Walker siga formando parte de la plantilla del Manchester City. "Hablé con sus compañeros, Kyle no podía marcharse. Tiene cualidades específicas para parar a los extremos, cualidades que no se pueden encontrar por ahí. Con la pelota también está mejorando".