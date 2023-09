Se acabó el culebrón: Guardiola gana la partida y Walker renueva con el Manchester City

Kyle Walker estuvo tanteando la opción de salir rumbo al Bayern de Múnich, pero a Guardiola le sirvió la 'técnica del sushi' y se queda con uno de sus capitanes El técnico ya avisó de que lucharían por él y este jueves han anunciado el acuerdo con un peculiar vídeo en el que aparece toda la plantilla

Este verano, después de haber perdido ya una pieza fundamental, y capitán del equipo, como era Ilkay Gündogan, sobre el Etihad Stadium sobrevoló la posibilidad de quedarse también sin Kyle Walker. El Bayern pujó fuerte por él, incluso despertando cierta inquietud en la plantilla bávara, y tras llevarse el triplete, le hizo replantear la idea de renovar.

Podría haberse marchado gratis al acabar este curso, pero Pep Guardiola lo han convencido para que alargue su vinculación hasta junio de 2026, cuando justo habrá cumplido 36 años. "Lucharemos por él", dijo el técnico catalán en verano. Y así ha sido.

Siempre tiene un as en la manga y esta vez fue ¡El sushi! El propio jugador explicó así como le convenció: "Tengo una muy buena relación con Pep y él tuvo la amabilidad de invitarme a comer sushi. Pagó él por primera vez. Me convenció para quedarme, no se trataba de dinero sino de tiempo de juego".

Celebrándolo con la plantilla

Al más puro estilo de 'El lobo de Wall Street', el Manchester City ha publicado un vídeo en sus redes en el que se puede ver a Walker gritándole a sus compañeros: "¡No me voy, no me voy!", desatando así la locura de los presentes.

Kyle Walker renueva con el Manchester City | @ManCity

"Walker es irremplazable"

"Escucho los comentarios de Thomas (Tuchel) sobre Kyle... diré lo mismo, sin comentarios. Kyle es un jugador increíblemente importante para nosotros. Tiene cualidades específicas, tan difíciles de encontrar en todo el mundo. Un defensor formidable en la banda y es insustituible". Eran las palabras que utilizaba para descrbirlo.

Titular indiscutible en su esquema, en este arranque de Premier League todavía no se ha perdido ningún minuto. El carril diestro es suyo y esto también ha sido fundamental para que acepte la renovación.

Los jugadores del City, levantando la Supercopa | @ManCity

Ejerciendo de capitán

Es uno de los jugadores 'citizens' más veteranos. Se unió al club procedente del Tottenham en 2017 y desde ese momento ha disputado 260 encuentros. Tras la salida de Gündogan rumbo al FC Barcelona y la lesión de Kevin De Bruyne, el inglés está ejerciendo como capitán, portando el brazalete y alzando el trofeo de campeones de la Supercopa de Europa contra el Sevilla.