Guardiola pide perdón a Gerrard: "Estoy avergonzado de mí mismo"

El técnico del Manchester City lamentó unos comentarios "innecesarios y estúpidos" que hizo recientemente sobre Steven Gerrard "Él sabe cuánto lo admiro a él y a su carrera", manifestó el catalán

Autocura de humildad de Pep Guardiola en la previa del importante partido de mañana ante entre el Manchester City y el Arsenal. El equipo de Arteta es líder con tres puntos de ventaja sobre los 'citizens', y un partido menos. El encuentro se presume determinante de cara al título de la Premier League 2022/23.

Pero Guardiola, en su aparición ante la prensa y sorprendentemente, no se refirió al partido, sino a Gerrard, del que habló hace unos días bromeando sobre aquel resbalón que le costó una Premier al Liverpool: "Pido disculpas a Steven Gerrard por mis comentarios innecesarios y estúpidos que dije la última vez sobre él. Estoy avergonzado de mí mismo, porque no se lo merece. Me avergüenzo de mí mismo porque no se lo merece. No representé bien a mi club. Él sabe cuánto lo admiro a él y a su carrera".

Pep reconoce que ya le pidió disculpas: "Me disculpé con él en privado, pero como el comentario fue público, mi disculpa también debe ser pública... Lo siento mucho por él, su esposa y su familia...".

Ya con respecto al partido ante el Arsenal, manifestó lo siguiente: "Hasta ahora son el mejor equipo de la Premier. Sabemos que será un partido duro desde hace semanas. Será una gran, gran batalla".