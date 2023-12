Guardiola: "Ahora mismo, no somos el mejor equipo del mundo"

El técnico catalán del City respondió así a los elogios de su colega del Luton Town "Lo importante ahora es volver a jugar a nuestro nivel", dijo

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, señaló que "ahora mismo no somos el mejor equipo del mundo por los resultados que estamos obteniendo".

El de Santpedor contestaba así al técnico del Luton Town, Rob Edwards, próximo rival de los 'cityzens' en la Premier, quien catalogó así al vigente campeón de Premier, FA Cup y Champions.

"En este momento no somos el mejor equipo del mundo porque no estamos obteniendo buenos resultados. Éramos... bueno, el mejor equipo de Europa, y eso lo veremos en el Mundial de Clubes. Eso sí, no estamos lejos de un nivel realmente bueno", comentó el preparador exblaugrana.

Guardiola admitió que Rodrigo Hernández "es muy importante", pero aseguró que es "demasiado simplista" achacar las derrotas del equipo a la ausencia del madrileño.

Rodrigo no ha estado presente en las cuatro derrotas del City esta temporada, ante Wolverhampton Wanderers, Arsenal, Newcastle United y la más reciente ante el Aston Villa.

"Rodri es definitivamente importante, pero es demasiado simplista decir que es solo por eso", aseguró Guardiola este viernes en rueda de prensa.

"Hay muchos otros factores, pero la falta de regularidad en nuestro juego es lo que ha provocado una falta de creatividad. No hemos tenido esa sensación de que vamos a marcar diferencias o crear oportunidades", añadió.

Por primera vez desde abril de 2017, el City ha encadenado cuatro partidos ligueros sin conseguir la victoria, además de que, tras quince jornadas, han recibido 17 goles, récord negativo en la carrera de Guardiola.

"Los dos próximos partidos son muy importantes, porque después nos vamos a Arabia Saudí a jugar el Mundial de Clubes", apuntó el ganador del triplete la temporada pasada.

Este fin de semana los 'Sky Blues' se enfrentarán al Luton Town en Kenilworth Road, el estadio más pequeño de la historia de la Premier League y donde el Liverpool tropezó y Tottenham Hotspur y Arsenal solo pudieron ganar por la mínima.

"Son un equipo complicado y los equipos top han sufrido contra ellos. Va a ser un reto. Tenemos que seguir trabajando. Son un equipo con muchas cosas buenas y tendremos que intentar vencerlos".