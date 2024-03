El golpe definitivo de Lucas Digne

Tarde o temprano, la mejor versión de este pedazo de futbolista tenía que asomar de nuevo. Lucas Digne, un viejo conocido del barcelonismo por su discreto paso por el Camp Nou entre 2016 y 2018, vuelve a aflorar como uno de los laterales más potentes de toda la Premier League. Metido de lleno en un Aston Villa de Champions League, el futbolista francés vive uno de sus momentos más decisivos bajo el brazo de Unai Emery.

A sus 30 años, el exfutbolista azulgrana afronta su sexta temporada en Inglaterra entrando de lleno en una madurez futbolística que sale a relucir y con contrato en Villa Park hasta 2026. Recuperado ya de una lesión que le dejó apartado las últimas semanas, Digne ha ido sumando minutos despacio y con buena letra con el objetivo de recuperar la titularidad que por ahora sigue en manos de Álex Moreno.

Hasta este momento está haciendo todo lo posible para demostrarle a Emery que es el mejor para el puesto. Sin ir más lejos, al bueno de Digne le bastaron once minutos en la pasada jornada frente al Luton Town para desatar la locura en la grada visitante de Kenilworth Road convirtiendo el gol de la victoria en el 89'. Un tanto heróico que valía mucho más que tres puntos (2-3), pues los de Birmingham pudieron soñar un fin de semana más con acabar la presente temporada en puestos de Liga de Campeones.

Digne, un futbolista a quien los culés recordarán por su magnífico golpeo de zurda y su gran habilidad para el despliegue en ataque, sigue siendo el mismo 'pelotero' de siempre. Con dos tantos y cinco asistencias esta temporada, el francés es un arma de mucho peligro para Emery, consciente de que tiene en él a un argumento extraordinario para partidos en los que conviene cargar el área y aprovechar acciones a balón parado.

UNA DURÍSIMA COMPETENCIA

Pese a su nivel en clara línea ascendente, no es fácil imponerse como el lateral zurdo titular en un equipo que aspira por entrar en Champions en la Premier, y menos todavía si la competencia es un 'jugón' como Álex Moreno. El ex del Betis es un hueso durísimo de roer para Lucas Digne, que comparte posición con una de las mejores zurdas del campeonato. Si quisieran, ambos podrían ser titulares en prácticamente todos los equipos fuera del 'Big Six', e incluso en alguno del top-3. Por nivel no será, desde luego.

Álex Moreno, celebrando su gol / @AlexMoreno

El español, que también ha encadenado problemas físicos esta temporada, parece haberse hecho con el puesto de titular en ese flanco zurdo del esquema de Emery. Ha salido de inicio en los últimos once encuentros del equipo de forma consecutiva, encadenando buenas actuaciones con partidos más discretos, algo normal para un jugador que recién cumple con su primera temporada completa en la Premier.

El francés, durante la lesión de Moreno, llegó a sumar diez encuentros consecutivos como titular, y por el momento sigue con más participaciones en total que el español (30 por 19 entre todas las competiciones). La competencia es sana, y es la prueba definitiva de un proyecto de un nivel altísimo: Emery es el mayor beneficiado de esta situación. El próximo 7 de marzo, viene un duelo precioso frente al Ajax en eliminatoria de Conference League. Tres días más tarde, Tottenham en casa (rival directo por la Champions). Veremos si se intercambian titularidades o repite el español de inicio. Si es así, Digne pensará en un nuevo gol 'in extremis' desde el banquillo.