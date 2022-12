Gallego, hijo de exjugador del Celta y ahora 'joya' del Liverpool: así es Stefan Bajcetic

El futbolista español de 18 años marcó ayer con el Liverpool en la jornada de 'Boxing Day' ante el Aston Villa Analizamos las virtudes de este prometedor mediocentro con buen primer toque y disciplinado en defensa

Stefan Bajcetic se convirtió en el héroe del Liverpool ante el Aston Villa, en un encuentro de Boxing Day en el que los 'reds' fueron de más a menos y acabaron sufriendo en algunos tramos de la segunda mitad hasta el gol del joven español, que marcó el 1 - 3 definitivo tan solo dos minutos después de ingresar al campo.

Tras las irrupciones de Curtis Jones y Harvey Elliot en la rotación del Liverpool en el último año, Jurgen Klopp parece haber encontrado otra joven promesa ahora en la parcela defensiva con Bajcetic, pivote de tan solo 18 años que nos ha dejado con muestras de su potencial en los minutos que ha disputado en Premier League.

El jugador español con origen serbio debutó en la máxima categoría del futbol inglés el pasado agosto, encuentro en el que disputó 21 minutos en la histórica goleada del Liverpool ante el Bournemouth por 9-0.

Hasta la fecha, Stefan ha ido alternando entre el primer equipo y el filial. Klopp le ha dado minutos en Champions League y encuentros de copa de la liga, pero se ha pasado gran parte de la campaña en el banquillo a la espera de más oportunidades.

Bajcetic aun es joven, pero en los minutos que ha jugado hemos visto en él un perfil de jugador que puede llegar a ser el relevo de Fabinho en la posición de mediocentro versátil, un rol que ocupa con mucha solvencia y en el que demuestra muchas virtudes que encajan en el esquema del Liverpool.

¿CÓMO JUEGA STEFAN BAJCETIC?

Pese a que marcó un gol en el Aston Villa, la faceta anotadora de Bajcetic no es su mejor virtud, ya que es un jugador que ocupa la posición de pivote, en un rol por delante de sus centrales con los que le gusta combinar en situaciones de salida de balón.

El joven de tan solo 18 años ya ha declarado en más de una ocasión que su principal referente en el Liverpool es Fabinho, mediocentro del equipo y buque insignia en situaciones defensivas, donde el brasileño es el primer efectivo en la recuperación de balón.

Stefan mide 1,85 metros y también ha ocupado a lo largo de su carrera la posición de central. Posee un gran juego de pies que le permite ser una opción fiable para sus entrenadores en el primer tercio de campo, ya que no suele cometer pérdidas de balón y consigue encontrar a sus compañeros con rapidez.

Una de las mejores características de su juego es su gran desplazamiento de balón por vía aérea. Bajcetic hace valer su buena precisión con los pies y es un habitual buscando a sus extremos o incluso el delantero desde la posición de pivote, situaciones que favorecen a su equipo ya que permite avanzar líneas en pocos segundos.

Su envergadura de piernas lo convierten en un cerrojo en defensa, y el jugador consigue interceptar gran cantidad de balones a sus rivales, que ven en Bajcetic un muro difícil de superar ya sea en situaciones de uno contra uno estático o en situaciones de transición.

Tuvo minutos en la pretemporada del club inglés, y en el partido ante el Leipzig, Stefan protagonizó una gran jugada tras robar el balón al rival en zona de tres cuartos y dar el pase clave en el gol de Darwin Nuñez, una muestra clara de sus posibilidades.

Más allá de su disciplina en la parcela defensiva, Bajcetic no tiene ningún miedo con el balón en los pies. Con el filial del Liverpool, ya sea jugando como central o como mediocentro, el español se ha mostrado excelente recibiendo la pelota con el rival a sus espaldas y es capaz de encontrar una salida limpia que dé continuidad al juego de su equipo.

Cuenta con un buen primer toque del esférico que posibilita a su equipo llegar rápido a posiciones ofensivas, y su agilidad también ha sido destacada en más de un informe de scoutings del país británico. Bajcetic ha demostrado capacidad de avanzar líneas y romper la presión del enemigo con su gran zancada.

Stefan posee un gran control de su cuerpo y es el perfil de '4' recuperador pero a la vez generador que muchos entrenadores ansían incorporar a sus plantillas. Aun le quedan muchas cosas por corregir, pero hasta el momento ha dado motivos de sobra para seguir contando con minutos en el primer equipo de los 'reds'.

Su gol ante el Liverpool es un ejemplo perfecto de la templanza con la que juega. Tras un rechace del portero rival, Bajcetic optó por hacer un recorte que dejó seco a dos jugadores del Aston Villa, y remató con la zurda un chut que pasó por entre las piernas de Mings para terminar transformando el gol.

