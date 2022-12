Rafús, Casadó y Riad, las novedades del entreno

Los tres futbolistas del filial, además de Arnau Tenas, se han ejercitado con el primer equipo Tras el regreso de Dembélé en la jornada del lunes, el único internacional que no ha regresado es Koundé

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha dirigido una nueva sesión preparatoria en el camp 2 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper con la presencia de hasta cuatro miembros del filial: Arnau Tenas, Arnau Rafús, Marc Casadó i Chadi Riad.

El egarense, que en el jornada del lunes recuperó a Ousmane Dembélé tras su presencia en el Mundial de Qatar 2022, ya tiene la mente puesta en el derbi del próximo sábado frente al Espanyol en el Spotify Camp Nou, el último choque de este 2022 y clave para mantener la línea ganadora en LaLiga.

El ex capitán del primer equipo tiene a todos los efectivos del primer equipo disponibles a excepción de Jules Koundé, que todavía no se ha incorporado tras jugar la final del Mundial de Qatar 2022. Con el alta médica de Pablo Torre y Franck Kessie, el entrenador tiene, por primera vez en lo que va de curso, a toda la plantilla a su disposición. El único futbolista que queda fuera de sus planes es Robert Lewandowski, que no podrá competir al cumplir sanción.