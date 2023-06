¡Fuga total en el Leicester!

El descenso de los 'foxes' está provocando una desbandada masiva de jugadores para la próxima temporada Tielemans encabeza una lista con grandes nombres que podrían acabar en grandes equipos en Europa

El Leicester City empieza a planificar un nuevo proyecto con el objetivo de subir a la máxima categoría del fútbol inglés. De momento, el club ha hecho oficial a través de un comunicado la salida de hasta siete jugadores que finalizan contrato este mes de junio y que no seguirán la próxima temporada con el equipo inglés.

El equipo que una vez maravilló al mundo con su conquista milagrosa de la Premier League volverá a la Championship tras una temporada para olvidar. Los 'foxes' se quedaron a dos puntos de la ansiada salvación... y las consecuencias no se han hecho esperar.

A través de un comunicado, el Leicester ha hecho oficial que Youri Tielemans, Çalar Söyüncü, Daniel Amartey, Ayoze Pérez, Nampalys Mendy, Tetê y Ryan Bertrand, que finalizan contrato este mes de junio, no renovarán contrato con el equipo inglés y abandonarán la disciplina de los 'foxes' la próxima temporada.

Seven professionals are among those confirmed to leave #lcfc upon the expiration of their contracts this June.



The Club extends its thanks to all seven players for their contributions during their time with us and wishes them every success in their careers.