¡Increíble! Aficionados del Leicester se pelean en la grada tras el descenso de su equipo

Los 'Foxes' se despidieron de la Premier League pese a su victoria en casa frente al West Ham Tras el partido, varios aficionados se enzarzaron en una pelea fruto de la tensión

El descenso del Leicester City a la Championship no ha sentado nada bien en la ciudad. Los 'Foxes' no pudieron salvar la categoría pese a su victoria en casa frente al West Ham. El triunfo del Everton frustró sus opciones, y tras el pitido final se vivió una auténtica guerra civil en las gradas.

Las emociones fueron difíciles de contener para algunos aficionados, que se engancharon tras una fuerte discusión y tuvieron que ser separados por los demás presentes en el King Power Stadium. Las autoridades policiales no llegaron a intervenir.

Lo cierto es que lo tuvieron cerca, pues con el gol de Harvey Barnes y los demás resultados de Leeds y Everton llegaron a estar matemáticamente salvados. El gol de Doucouré hizo saltar todo por los aires. Y las imágenes en el estadio de los 'Foxes' no fueron demasiado agradables.

