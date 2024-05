Bartzokas pasa la presión al Barça: "No somos favoritos"

Barça y Olympiacos disputan esta noche (21h CET) el quinto y definitivo partido de la eliminatoria del playoff de la Euroliga, en el que está en juego el último billete para la Final Four de la competición, que se disputará en Berlín los próximos 24 y 26 de mayo.

Real Madrid y Panathinaikos ya esperan rival para la cita en la capital germana, y este miércoles se sabrán los dos equipos restantes que lucharán por hacerse con la corona europea. A partir de las 19h (CET), Monaco y Fenerbahçe se miden en el Principado, y el conjunto que logre vencer, se enfrentará ante los atenienses en 'semis'.

Por lo tanto, los de Chus Mateo seguirán de cerca lo que ocurra esta noche en el Palau para saber qué contrincante se encuentran en la final a cuatro: o bien a un Barça al que le han ganado las dos últimas semifinales de Euroliga, o bien a un Olympiacos al que derrotaron la campaña pasada en el partido por el título.

El discurso 'modesto' de Bartzokas

Los de Georgios Bartzokas lograron forzar el quinto partido tras arrollar a los azulgranas en el cuarto duelo de la serie por 92-58. La inercia con la que llegan a la capital catalana es positiva, pero la modestia y la humildad ha inundado el discurso del entrenador heleno, que tiene claro quién es el favorito para este quinto y decisivo asalto.

"Sabemos que no estamos en casa y que no somos los favoritos"

"En general estamos muy contentos. Es el tercer año que jugamos un quinto partido. Por un lado, nos hubiera gustado todos los años terminar antes, porque estos partidos tienen una carga psicológica y mental especial. Por otro lado, para eso nos metimos en el baloncesto, para que los entrenadores tuvieran la oportunidad de jugar partidos tan importantes y grandes. Estamos contentos de jugar un quinto partido, contra el Barcelona, un equipo tan grande, para llegar a la Final Four. Sabemos que no estamos en casa y que no somos los favoritos. Pero en cualquier caso, tenemos nuestras opciones si jugamos bien para pasar", comentó el exentrenador azulgrana en unas declaraciones recogidas por el portal griego 'SDNA'.

Georgios Bartzokas, en uno de los partidos del playoff de Euroliga ante el Barça / EFE

La importancia de seguir el plan de partido

"El último partido se decidió por un gran margen, pero nunca se sabe en el siguiente cómo resultará. A menudo funciona como motivación para el rival, porque se siente herido. Por otro lado, vimos que si seguimos un plan de juego determinado y jugamos bien, nuestro techo es alto y podemos competir con cualquiera", comentó un Bartzokas que confía mucho en que sus jugadores sigan la ruta planteada para poderse colar en la final a cuatro.

El deseo de Olympiacos

Bartzokas también se refirió a las ganas que tiene el grupo de volver a la Final Four, y lo que supondría tras una temporada cargada de dificultades: "Lo deseamos con todas nuestras fuerzas. Tenemos la misma sed y motivación que teníamos el primer año que llegamos a la Final Four, hace dos años. Lo deseamos mucho y creemos que será la culminación de mucho esfuerzo este año, por los muchos contratiempos y lesiones que hemos tenido. Si finalmente lo conseguimos, seguiremos siendo un rival difícil para cualquiera", concluyó.