Emery, candidato a ganar la Premier

El técnico donostiarra se ha ganado el reconocimiento como uno de los aspirantes a levantar el título El Aston Villa ha ganado sus dos últimos duelos frente a rivales directos y está a sólo dos puntos del líder

A la chita callando. El Aston Villa de Unai Emery es, desde ya, el equipo más en forma de esta Premier League. No existe comparación posible. Ganaron a Manchester City (1-0) y Arsenal (1-0) con apenas tres días de diferencia, y se han metido de lleno en la pomada. El liderato que posee el Liverpool de Jürgen Klopp es una tentación que cada vez le queda más cerca a unos 'Villanos' que asustan a cualquiera.

Todo el mérito lleva por nombre a Unai Emery Etxegoien, el artífice de un proyecto ganador que crece con el paso de las jornadas. Tras una victoria de muchísimo mérito frente a Mikel Arteta, el récord de victorias consecutivas en Villa Park se amplía hasta las 15. Se ha convertido en un fortín inexpugnable, inaccesible siquiera para dos de los proyectos más poderosos del fútbol mundial. Guardiola también lo intentó y se llevó el mismo premio: una derrota.

PARECEN IMPARABLES

El 'Dibu'. Pau Torres y Diego Carlos, una pareja de centrales intratable. Lucas Digne, de vuelta a un gran nivel. McGinn, un trabajador insaciable. Ollie Watkins recuperando su olfato goleador. Dos 'puñales' como Bailey y Diaby. Todos están con la moral por las nubes y a un estado de forma extraordinario. Es un equipo que da miedo. Y en el banquillo tienen al mejor director de orquestra posible.

Con todo, Emery ha conseguido hacer de este Aston Villa un rival siempre incómodo para sus rivales, con una defensa férrea y un entramado ofensivo arrollador. El Arsenal fue su última víctima. Los 'Gunners', que acumulaban cuatro victorias consecutivas en Premier League, vieron cómo su racha se truncaba y perdían el liderato tras una visita al dentista en Villa Park.

EMERY HA CREADO UN MONSTRUO 🤯



El Aston Villa es el matagigantes de la Premier League. Es la obra maestra de Unai. 15 victorias seguidas en casa. Tercero, después de 16 jornadas, a solo dos puntos del líder ✨#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/DK3luLHEPJ — DAZN España (@DAZN_ES) 9 de diciembre de 2023

Le ganaron también al Chelsea y al Tottenham y están dispuesto a hacer lo mismo con todos los grandes de la Premier. El apodo de 'matagigantes' se le queda corto a un proyecto que hace mucho tiempo que dejó de ser pequeño. Luchaban por no descender y ahora son candidatos a estar en la pelea por los puestos de arriba.

Lo próximo en el calendario liguero para el Aston Villa será visitar al Brentford a domicilio y recibir en casa al Sheffield United, dos partidos en los que podrían seguir sumando de tres en tres para meter presión. En Conference League tienen la clasificación sellada a la próxima ronda y no se juegan nada en la última jornada frente al Zrinjski bosnio. No se clasifican a la Champions dede 1982 y su último título de liga fue en 1981. ¿Por qué no soñar?