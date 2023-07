La cruz de Thiago

El centrocampista de 32 años tiene contrato con el Liverpool hasta verano de 2024, pero según señalan desde Inglaterra no entraría en los planes de Jürgen Klopp El paso del ex del Barça por Anfield ha estado marcado por las lesiones, que no le han permitido jugar con regularidad

El futuro de Thiago Alcántara es cuanto menos incierto. El centrocampista de 32 años tiene contrato con el Liverpool hasta verano de 2024, pero según señalan desde Inglaterra no entraría en los planes de Jürgen Klopp. Sin embargo, tras ser relacionado con una salida rumbo al Fenerbahçe, el club presumió del español en su regreso a los entrenamientos. Ahora, su nombre está vinculado a la órbita del Barça.

El paso del mediocentro por Anfield ha estado marcado por las lesiones, que no le han permitido jugar con regularidad y explotar toda su magia. En este aspecto, el español no ha tenido suerte, y con demasiados centrocampistas en plantilla, podría no tener cabida en el cuadro 'red'. James Milner, Jordan Henderson y Naby Keïta ya han hecho las maletas.

UN PUZLE CON DEMASIADAS PIEZAS

El Liverpool necesitaba renovar el centro del campo debido al mal renidmiento de la temporada pasada. Los de Klopp acabaron el curso jugando con un 3-4-3 con el famoso cuadrado que muchos técnicos instalan en la medular, siendo Trent Alexander-Arnold una de las piezas clave. Además de los cuatro titulares, que se intuye que serán Fabinho y los dos nuevos fichajes, Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai, el alemán necesita cuatro suplentes.

Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai, dos fichajes del Liverpool | @LiverpoolFC

Lo más probable es que tres de ellos sean los jóvenes Curtis Jones, Harvey Eliott y Stefan Bajčetić. El octavo hueco debería ser para Thiago y se acabaría la historia, pero el Liverpool sigue rastreando el mercado en busca de un centrocampista más: Roméo Lavia o Képhren Thuram.

EL INFORTUNIO CON LAS LESIONES

Tras descartar al Fenerbahçe, parece que la opción de regresar a Barcelona sigue en el aire. Eso sí, con el interrogante de las lesiones. Desde que llegó a Anfield en la temporada 2020-21 ha jugado solo 97 de 163 partidos que ha disputado el Liverpool en las últimas tres temporadas. En total se ha perdido 66 duelos por lesión con el cuadro inglés (cuatro de ellos por coronavirus).

En todo caso, el jugador está centrado en completar una buena pretemporada y afrontar la campaña a las órdenes de Jürgen Klopp para devolver al Liverpool a lo más alto de la Premier League. Sea dónde sea, el español merece firmar un curso alejado de los problemas físicos y con la regularidad que no ha podido tener en los últimos años.