El selfie más culé de Mudryk

Mykhailo Mudryk ha sorprendido a todo el mundo publicando un selfie en su cuenta de instagram con la camiseta del Barça. Lo ha hecho a través de un storie, donde aparece con un modelo de la camiseta azulgrana la temporada 2004/2005.

La imagen aparece sin ningún mensaje, pero deja entrever la simpatía del futbolista por el Barça. En la imagen se puede ver un tatuaje del futbolista que dice: TALENT AIN'T ENOUGH (el talento no es suficiente). Un mensaje que encaja con la etiqueta que acompaña al futbolista, que no ha logrado consolidarse en el Chelsea tras convertirse en uno de los fichajes millonarios.

En enero de 2023 El Chelsea abonó cien millones de euros por el atacante de 23 años, cifra muy criticada en su momento ya que se pagaba por un jugador de escaso relieve fuera de Ucrania. Mudryk sumaba 12 goles y 17 asistencias con el Shakhtar Donetsk, pero no había jugado nunca en un fútbol competitivo de primer nivel y la apuesta blue era un riesgo.

Mudryk, con la camiseta del Barça y el Chelsea / SPORT

La temporada pasada Pochettino ya avisó de los problemas de adaptación del futbolista. “Mudryk necesita comprender mejor el juego. Está mejorando, pero todavía necesita aprender más. La Premier League es una competición en la que se juega muy rápido, la velocidad del juego es muy rápida y se trata de comprender mejor esta clase de juego, de intentar estar más conectado a veces con el equipo. Necesitamos darle tiempo y darle las herramientas para que mejore durante la temporada”.

Extremo de muchísimo talento, esta temporada suma siete goles y dos asistencias con el Chelsea en 41 partidos. Mudryk está teniendo protagonismo pero no ha terminado de explotar.