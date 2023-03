El Chelsea se inspira en sus dos Champions para reinar en Europa

En Betfair, ha crecido de forma considerable el vaticinio del club blue para ganar la Champions después de su remontada ante el Dortmund en octavos de final. Sorprende como, en 2012 y en 2021, los años en los que ganó el Chelsea la Champions, en ambos hubo cambio en el banquillo y crisis importante blue.

Madrid, 8 de marzo de 2023.- La victoria del Chelsea ante el Borussia Dortmund y su pase a cuartos de final deja un poso de optimismo en el club blue que recuerda a sus dos campañas en las que logró las dos Champions League que tiene en su palmarés. Tanto en 2012 como en 2021, fueron años difíciles para el equipo de Stamford Bridge. En ambas temporadas, dos destituciones en los banquillos y, en ambas, muy lejos de lo más alto de la tabla en la Premier League.

Según los pronósticos de Betfair, el Chelsea ha ascendido de forma considerable en el vaticinio para ganar la Champions esta temporada y se paga a 10€ por euro apostado a que así lo consigue. Sólo es superado por cuatro clubes: Manchester City (3.0), Bayern Múnich (4.50), Nápoles (7.0), y Real Madrid (7.0), tres clubes que marchan, o primero o segundo en sus respectivas ligas. Los blues son décimos en la Premier League a 11 puntos de puestos Champions, números que parecen lejos de considerarle un candidato fiable para el título europeo.

Sin embargo, este contexto nos lleva a esas dos Champions que lograron contra viento y marea. Primero, la más que sorprendente ganada al Bayern en su casa con Di Matteo en el cargo siendo técnico interino. Era marzo de 2012 y Roberto Di Matteo, que era segundo de Andre Villas-Boas, se hacía cargo de un Chelsea que era quinto pero acababa de perder contra el West Bromwich. Era su exequipo, antes entrenó al MKDons, que le abría las puertas de la élite.

Aquel gol de Torres en el Camp Nou

Un mes después, solo había perdido un partido (ante el City 2-1) y acababa de meter al conjunto blue en semifinales de la Champions y de la FA Cup. A mediados de abril, la alegría era casi plena con una goleada al Tottenham por 1-5 para meterse en la final de la FA Cup y una victoria ante el Barcelona en casa. El 24 de abril, Di Matteo sacó un empate en el Camp Nou (aquella cabalgada de Torres) que le daba un vuelo internacional a la final de la Champions.

Ganar una Champions al Bayern en su casa

El 5 de mayo se impuso al Liverpool en Wembley (2-1, Ramires y Drogba) y antes de la final dejó al equipo clasificado para Europa. Por lo que pudiera pasar. Ahora, esperaba Múnich y el Bayern. Esa noche, Drogba fue el gran protagonista. El marfileño igualó en el 88 el gol que Müller había metido cinco minutos antes pero estuvo a punto de tirar todo por la borda cuando derribó a Ribéry dentro del área en el 93. Cech le paró en penalti a Robben, no siempre afortunado en las finales. El checo forzó la prórroga y se hizo enorme en la tanda parando sendos lanzamientos a Olic y Schweinsteiger. Drogba sentenció anotando el definitivo 4-5. En 21 partidos como primer entrenador y en régimen de interino, Roberto Di Matteo era campeón de Europa.

Destitución posterior

Al Chelsea no le quedó más remedio que ofrecerle un contrato pero el efecto Di Matteo no duró. El italiano perdió en las dos Supercopas (ante City 2-3 y ante el Atlético 1-4) en verano y una derrota en Turín en la fase de grupos de la Champions que le dejaba al borde de la eliminación acabó con su primer gran contrato en la élite 21 partidos después. Curiosamente, la misma cifra que necesitó para ganar la Champions. Rafa Benítez apareció al rescate y acabó dando un título europeo más el Chelsea, la Europa League. Para siempre, quedará que Di Matteo logró una de las Champions más increíbles de la historia de la competición.

Tuchel, del despido del PSG al título con el Chelsea

Increíble, o al menos, sorprendente también fue la segunda Champions de los blues con Thomas Tuchel en el cargo en 2021. Tuchel había sido destituido en diciembre de 2020 por el PSG y en febrero de 2021 sustituyó a Frank Lampard en el cargo. Bajo su mando, el equipo demostró una gran solvencia y desplegó un fútbol muy intenso y vertiginoso para conquistar la Champions League. Por el camino dejaron a conjuntos de la entidad del Atlético de Madrid, el Real Madrid (al que apabullaron, no en el marcador, pero sí con un juego basado en la solidez, la presión y el ritmo elevado) y al Manchester City, que partía como absoluto favorito en la final. A la Liga de Campeones le siguieron la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, además del The Best, reconocimiento de la UEFA al mejor entrenador del año.

En septiembre de 2022, con la nueva directiva del Chelsea al mando, Tuchel fue destituido y ahora el Chelsea ha vuelto a recurrir a un entrenador de moda como Graham Potter para obrar el milagro. Quién sabe si, bajo el espíritu de esas dos Champions League tan sorprendentes vemos con los blues vuelven a agitar Europa y conquistan su tercera Copa de Europa en medio de un encantador caos.