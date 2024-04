Cole Palmer, el goleador que ni Guardiola vio venir

Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores de la actualidad e incluso de la historia del fútbol. Títulos y éxitos lo amparan como un auténtico genio de este deporte. El técnico de Santpedor no tan solo maravilla por la forma de jugar de sus equipos, sino que también por sacar la mejor versión de ellos. En cambio, esta vez, la mejora en el rendimiento y juego de un futbolista no ha pasado por las manos de Guardiola.

Y es el caso de Cole Palmer. El jugador inglés abandonó el Manchester City este verano para poner dirección Londres y, más concretamente, aterrizó en el Chelsea. El cuadro 'blue' pagó una cantidad cercana a los 50 millones de euros por un joven jugador más de futuro que de aún de presente.

Palmer, que contaba con poca presencia en los planes de Guardiola, decidió poner punto y final a su etapa en el City para dar un paso adelante e intentar liderar el nuevo y ambicioso proyecto del club londinense de la mano de Mauricio Pochettino. Y ni en los mejores sueños del Chelsea se habían planteado un escenario como el actual.

Gesto de cariño de Pochettino con Cole Palmer / EFE

PALMER, A LA ALTURA DE HAALAND

Cole Palmer está siendo una de las pocas noticias positivas de la decepcionante temporada del Chelsea. El atacante inglés se ha convertido en el referente ofensivo del equipo y en la pequeña luz de esperanza del cuadro 'blue'.

El Chelsea firmó a Palmer por su buen desborde, su visión de juego y su inteligencia táctica, pero, en ningún caso, esperaban un salto de calidad tan grande en lo referente a la facilidad para ver portería. El internacional con Inglaterra ha producido esta temporada un total de 38 tantos, repartidos en 25 goles y 13 asistencias. Unas cifras escandalosas que lo colocan como uno de los mejores jugadores del momento.

Cole Palmer, en acción con el Chelsea / EFE

Si nos ceñimos tan solo a la Premier League, Palmer está liderando la lista de máximos goleadores empatado con otra máquina de hacer goles, Erling Haaland. Inglés y noruego ya han visto portería en hasta 20 ocasiones, dándole algo más de mérito a un Palmer que ofrece mucho más juego dentro del terreno de juego.

LA SALIDA DEL CITY

Pep Guardiola suele ser un entrenador que habla claro y no se esconde en sus declaraciones. Sobre la marcha de Cole Palmer, el técnico catalán ha asumido la responsabilidad en varias ocasiones. "Si Palmer tuviera los minutos que le di a Foden desde el principio, estaría en el Manchester City. Pero yo no se lo di, es mi responsabilidad", afirmó Guardiola el pasado mes de febrero.

Guardiola dando instrucciones a Palmer en el City / EFE

Por su parte, Palmer también se pronunció respecto a su salida del cuadro 'cityzen'. En declaraciones a 'Sky Sports, el futbolista inglés dejo claro que su intención nunca fue la de salir del equipo: "La cosa es que nunca quise irme del Manchester City. Nunca fue mi intención. Quería irme cedido una temporada, volver y entonces estar ya absolutamente preparado para estar en el primer equipo. Pero ellos no me dejaron irme una temporada. O me quedaba o iba a ser vendido".

Le pese a quien le pese, la situación ya es irreversible. Palmer dejó el City y se está destapando en el Chelsea como un auténtico goleador que ni Pep Guardiola supo ver cuando estaba bajo sus órdenes.