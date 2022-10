Al acecho del liderato

El Manchester City se mide al Southampton y tratará de meter presión al Arsenal; mientras que el Chelsea se enfrenta a los Wolves Los de Pep Guardiola quieren seguir imbatidos y aprovechar el gran momento de Haaland

El Manchester City recibe mañana la visita del Southampton en un partido en el que los de Pep Guardiola tratarán de colocarse líderes para meter presión a un Arsenal que disputa su encuentro el domingo.

Todas las miradas las acaparará, como no, Erling Haaland. El noruego quiere seguir batiendo récords y el Southampton podría ser su próxima víctima. ‘The Saints’ ocupan la decimosexta posición y se encuentran tan solo a un punto de la zona de descenso. El conjunto entrenado por Ralph Hasenhüttl no llega al duelo en buena dinámica, pues acumula tres derrotas consecutivas y cuatro en los últimos cinco partidos, lo que hace que el futuro del técnico austríaco penda de un hilo, según ‘The Telegraph’.

No obstante, enfrentarse a todo un Manchester City no parece ser lo más indicado para darle la vuelta a la situación. El conjunto dirigido por Pep Guardiola sigue invicto esta temporada tras acumular seis victorias y dos empates, y tiene entre ceja y ceja arrebatarle el liderato al Arsenal de Mikel Arteta. Sobre el papel, no parece que le vaya a costar mucho esta jornada meter presión a los ‘gunners’, sobre todo con un Haaland que suma ya 14 goles en la Premier, muy lejos del segundo máximo goleador, Kane, con la mitad de tantos.

“Tiene ese talento, esa calidad. No es solo marcar goles, cada vez que hay un rebote o un centro, está ahí. ¿Cómo voy yo, como entrenador, a enseñarle algo? Es imposible. Lo suyo es instinto totalmente, es algo natural. No tengo nada que decirle. Solo puedo agradecerle a él por venir aquí y a toda la gente de este club por traerle. Somos muy afortunados de tenerle”, dijo el técnico catalán sobre el noruego en la rueda de prensa previa.

Blues contra Wolves

El Chelsea, por su parte, no concibe otra cosa que seguir con su buena dinámica tras cosechar dos victorias consecutivas en la Premier frente a Crystal Palace y West Ham. Además, el triunfo frente al Milan por un claro 3-0 en Liga de Campeones hace subir, más si cabe, la moral a los de Graham Potter.

Enfrente, tendrán a los Wolves, uno de los equipos más débiles en este inicio de temporada y que recientemente despidió a su entrenador, Bruno Lage.

Pese a los rumores sobre la posible llegada de Lopetegui al banquillo de los Wolves, será Steve Davis quien dirija al equipo, al menos, en esta jornada. Dicha decisión favorecerá la cantidad de minutos que tendrá el recién fichado Diego Costa. “Solo lleva una semana aquí, pero ha sido un soplo de aire fresco. Es un jugador muy talentoso y aún tiene fútbol en sus piernas”, señaló Davis sobre él.

Posibles alineaciones City-Southampton

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Aké, Gomez; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Foden, Haaland, Grealish.

Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Caleta-Car, Larios; Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Aribo; Mara, Adams.

Árbitro: Andy Madley.

Estadio: Etihad Stadium.

Hora: 16:00H.

Posibles alineaciones Chelsea-Wolves

Chelsea: Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Sterling, Aubameyang, Mount.

Wolves: José Sa; Semedo, Toti, Kilman, Jonny; Nunes, Boubacar Traore, Moutinho; Guedes, Diego Costa, Podence.

Árbitro: Simon Hooper.

Estadio: Stamford Bridge.

Hora: 16:00H.