Cesc Fábregas sobre Guardiola: "Cuando la gente te ve tan bueno se cree que vas a ganar siempre"

El ex jugador del Arsenal y del FC Barcelona, entre otros, ha concedido una entrevista a EFE y As en la cual ha hablado de la temporada del Arsenal, del 'Caso Negreira' y de Pep Guardiola "Cuanto más bueno eres la presión es más alta y es lo que le pasa a Pep", aseguraba el nacido en Arenys de Mar sobre su ex entrenador en 'Can Barça'

Cesc Fábregas (Arenys de Mar, 1987) interrumpe un instante su respuesta porque el Chelsea está a punto de marcarle al Arsenal. El partido está tranquilo, su Arsenal gana 3-1 a los 'Blues' y él se recuesta en una silla de la sala de prensa del Emirates Stadium al lado de Patrick Vieira, otra leyenda de los 'Gunners'.

Cesc no pierde la esperanza y cree que aún pueden ganar la liga. Tampoco le preocupa el 'Caso Negreira', ni cree que la sequía de Pep Guardiola en la Champions pueda calificarse de fracaso. El centrocampista, uno de los mejores de la historia de la Premier League y de España, atiende a EFE y a As para tratar la actualidad, mientras el Arsenal se agarra las últimas oportunidades de conquistar la liga.El Arsenal y la Premier: "Tienen que confiar. El fútbol ya sabes cómo funciona, pasan muchas cosas. El City está metido en unas semifinales de Champions contra el Real Madrid, en la final de la FA Cup. Algún puntito pueden perder, lo más importante es que el Arsenal no se arrepienta a final de temporada de haber perdido puntos en partidos como el de hoy o contra el Newcastle, o contra el Brighton. Eso sería lo peor, ver que el City ha pinchado y tú haberte venido abajo mentalmente. Creo que lo importante es estar ahí, está en las manos del City, pero hay que esperar algún pinchazo".

La presión del Arsenal en el liderato: "A nosotros también nos pasó algo parecido en 2008. Estábamos peleando la liga con el United. Por juventud, por lo que sea, porque ellos saben jugar mejor esos partidos a final de temporada, pues la acabas perdiendo. A lo mejor es lo que ha pasado este año. Lo bueno es que tienen equipo para el futuro, para ganar cosas si siguen juntos sobre todo. Lo que nos pasó a nosotros es que nos fuimos yendo poco a poco, no continuamos con el mismo equipo. Cuando hay tantos cambios es complicado seguir ganando. Si mantienen este equipo, jugando como están jugando, con Mikel, pueden ganar en el futuro seguro".

La sequía de Guardiola en la Champions: "Es que ganar la Champions es muy difícil. Yo he ganado todo en el fútbol y no he ganado la Champions, para que veas que es difícil. Es una competición donde están los mejores del mundo, con muchísima calidad y en los partidos se ve. Tú ves un partido de una liga italiana y ves un partido de Champions... Y se ve. Ahí están los mejores jugadores, los mejores entrenadores..."

Es muy difícil, porque incluso no siempre gana el mejor. La temporada que la gana el Chelsea, cuando llega Tuchel parece que se iban a pegar un año como el de ahora. Y acaban ganando la Champions. Estructura un poco a todos y ganan la Champions. A veces pasan cosas que son imprevisibles, pero normalmente la Champions la debe ganar uno de los mejores, por eso el Madrid ha ganado tantas, por eso el City ha llegado a semifinales, el Barça, Bayern, Juve, siempre están ahí".

La palabra fracaso y Guardiola: "Eso pasa también porque es un entrenador que es muy bueno, que ha ganado muchísimo, que ha tenido grandísimos equipos. Al final cuando la gente te ve tan bueno se cree que vas a ganar siempre. Esto es el fútbol y le pasará lo mismo a Ancelotti, que si no llega este año a la final, después de haber ganado no sé cuántas... Cuanto más bueno eres la presión es más alta y es lo que le pasa a Pep".El 'Caso Negreira': "Como jugador del Barcelona nunca hemos sabido nada los jugadores. Nos hemos sorprendido igual que todos, de que hubiera informes y todo eso, pero bueno, hasta que no se prueba algo, de lo que están hablando, que haya podido influenciar la liga, no tengo nada que decir, pero yo lo dudo mucho".