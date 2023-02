Cesc sale en defensa de Xavi

El ex blaugrana elogia su trabajo en el Barça: "Me gusta, se ven cosas que no se hacían desde hace años" El centrocampista también habló del 'caso Negreira': "A mí me quitaron una Liga contra el Atlético"

Cesc Fàbregas fue compañero de Xavi en el Barça y eso marca. Ambos crecieron en el fútbol base blaugrana y saben exactamente lo que es la exigencia. Sobre todo a la hora de jugar, de mostrar lo que han aprendido. Por eso su opinión al respecto del fútbol que está mostrando el conjunto blaugrana hay que tenerla en cuenta. El centrocampista pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena Ser para analizar el momento actual del Barça y otros temas.

Cesc, que ha cambiado el Mónaco por el Como, aseguró sobre su llegada a Italia, que "quería irme con gente futbolera, me daba igual el nivel y donde, yo solo quería jugar al fútbol. Además, el club me da facilidades para sacarme el carnet de entrenador. Entreno al segundo equipo, de hecho", explicó el futbolista, que analizó el momento del Barça de Xavi: "Me gusta. Se ven cosas que no se veían hace años. Creo que él dirá que hay cosas que mejorar, pero creo que ya hay mucha mejoría. Lo de la Europa League es un palo que te hace ver que no estás a ese nivel europeo. Si se gana la liga este año, ya será un gran paso adelante".

El del Maresme, cuestionado por el caso Negreira, se limitó a decir que "los jugadores no nos tenemos que meter porque eso es algo que está muy por encima de nosotros. No te puedo contar mucho por qué no sé bien como va la historia", aunque sí recordó que "me quitaron una liga contra el Atlético de Madrid, que estaba en la jugada y anularon un gol que era legal".

Palito a Ramos y Vinicius

Cesc es de los que habla con conocimiento de causa y no echa mano de los tópicos. Así fue cuando le pidieron su opinión sobre la forma con la que Luis de la Fuente comunicó a Sergio Ramos que no contaría con él: "No quiero que se malinterprete: me pareció bien que el seleccionador se lo dijese directamente antes de que se enterase por un tercero. A mí me llamó Lopetegui y me dijo que quería probar jugar jugadores más jóvenes. Yo estaba ganando la premier entonces y no me sentó bien. Eso es imposible que te siente bien".

También reflexionó sobre las polémicas que rodean a Vinicius: "Si hubiese sido lateral, hubiera intentado taparle como pudiera, incluso haciendo cosas que no hago con otros. Hay que intentar sacarle del partido porque es muy bueno". Eso sí, el futbolista también cree que el brasileño debería hacer autocrítica: "El jugador tiene culpa porque no se puede perder en esto e irse. Es un chico muy joven, también hay que tenerlo en cuenta. Si controla esto bien, puede ser imparable como lo fue Ronaldinho o Neymar”, acabó elogiando al jugador.