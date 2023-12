El central más caro de la historia... no es central con Guardiola

Josko Gvardiol aterrizó el pasado verano al Manchester City por un traspaso récord de 90 millones de euros Desde su llegada al Etihad Stadium, ha sufrido una reconversión en su posicionamiento en el campo

En medio de la 'crisis' que vive el Manchester City en estos momentos, hay un elemento sorprendente a destacar en el planteamiento de Pep Guardiola en una plantilla plagada de estrellas. Se trata de Josko Gvardiol, uno de los 'galácticos' llegados el pasado verano al conjunto 'Cityzen': los 90 millones de euros que ingresó el RB Leipzig lo convirtieron en el central más caro de la historia superando a Harry Maguire (87 millones), De Ligt (85) o Van Dijk (84).

Y lejos de llegar y asentarse como titular en su posición natural, Guardiola lo ha reconvertido. La 'metamorfosis' del joven defensor croata de 21 años es una realidad que dejó entrever el técnico de Santpedor en las primeras participaciones de Gvardiol en la Premier y ha acabado sucediendo: a día de hoy, es lo más parecido al lateral izquierdo titular de este Manchester City.

¿SE ESTÁ ADAPTANDO?

Aunque en varios tramos de temporada vimos a Nathan Aké ocupando esta posición de lateral o 'falso' lateral izquierdo en una defensa de tres, ahora parece que es el croata quien ha tomado su relevo. Y mientras el neerlandés parecía adaptarse, a Gvardiol le está costando algo más. Este es su mapa de calor en lo que va de campaña en liga, tras 11 partidos disputados:

El mapa de calor de Josko Gvardiol en Premier League | SOFASCORE

Si le echamos un ojo a su posicionamiento esta temporada en Premier League, se ve claramente cómo el croata se desplaza por todo el carril izquierdo. Aprovechando su buen manejo de balón con la zurda, Guardiola ha encontrado en él un perfil algo más defensivo para esa zona, dotando de mayor libertad a Jérémy Doku o Jack Grealish por esa banda.

Sin embargo, Gvardiol no acaba de adaptarse. Han sido muchos aficionados del Manchester City quienes, aprovechando el bajón de rendimiento del equipo, han acusado que el croata no actúe en su posición natural y tenga que hacer tantos esfuerzos para adaptarse a una zona en la que no está del todo cómodo. Otro de los futbolistas es Manuel Akanji, desplazado de la defensa hacia la zona del pivote junto a Rodri.

UN 'PARCHE' PARA TAPAR UN GRAN PROBLEMA

Le acabe funcionando o no la nueva 'apuesta' a Guardiola, esta reconversión de Gvardiol esconde una carencia que lleva arrastrando el Manchester City en los últimos años. El lateral izquierdo, el 'talón de aquiles' de un equipo prácticamente perfecto. A día de hoy, Sergio Gómez es el único futbolista natural de esta posición, y apenas está teniendo participación.

Desde la marcha de Kolarov en 2017, han pasado un sinfín de laterales izquierdos por el Manchester City, ninguno de los cuales ha conseguido asentarse y cerrar el debate entorno a esa zona. Fabian Delph, Danilo, Zinchenko (que ahora triunfa en el Arsenal), Mendy, Cancelo (rehabilitado en el Barça)... entre otros muchos proyectos fallidos.

Zinchenko, junto a Aymeric Laporte | AFP

Sea como sea, parece que Guardiola deberá centrar sus esfuerzos en recuperar la seguridad de una línea defensiva que está perdiendo fuelle con el paso de las jornadas. Gvardiol está sufriendo, pero no es el único. Un equipo acostumbrado a ser un 'muro' acumula 11 goles encajados en los últimos 5 partidos. Toca ponerse las pilas.