Bruno Fernandes abre la puerta a salir del United

Sigue la inestabilidad en Old Trafford. El Manchester United, que ha vivido una temporada dramática, afronta por delante un verano lleno de incertidumbre. Con casi toda su primera plantilla en el mercado, ahora ha sido su capitán, Bruno Fernandes, el que no ha cerrado la puerta a una posible salida en unos meses.

El luso habló en unas declaraciones a DAZN Portugal y dijo que necesitaba sentirse "querido" por el United tras una temporada decepcionante. "Obviamente no depende solo de mí, ¿verdad?", afirmó al ser preguntado por una posible salida después de la Eurocopa.

"Si tengo que pensar en salir, será después de la Eurocopa"

"Un jugador siempre tiene que querer estar en aquí, pero al mismo tiempo el club también debe querer. En este momento, siento que eso existe por ambos lados...", explicó el capitán de los 'red devils'. "No pienso demasiado en el futuro, sobre todo porque, obviamente, esta temporada no ha estado al nivel que esperaba, ni individual ni colectivamente".

"Entonces, si quieres que te sea muy sincero, si tengo que pensar en no continuar en la Premier League, no será hasta después de la Eurocopa, porque nada podrá desviar mi atención de la final de la FA Cup y la Euro, ya que no hay nada más importante que eso en este momento", concluyo Bruno.