Beckham: "Es uno de los mejores de todos los tiempos..."

Ronnie O'Sullivan, mejor jugador de billar del mundo, se tomó un respiro para cuidar de su salud mental y ahora estrena documental Ian Wright, exjugador del Arsenal: "Está entre algunos de los nombres más importantes del deporte británico"

Hace una semana Ronnie O'Sullivan se retiraba temporalmente de los tapetes y ahora estrenará documental con Amazon Prime Vídeo que se titulará "Ronnie O'Sullivan: El centro de todo". El que es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos tiene otras prioridades desde que anunció a través de redes que quería centrarse en cuidar su salud mental.

Heptacampeón mundial de snooker y sin fecha de regreso, por ahora, 'el cohete' recibió halagos por parte de celebridades como David Beckham o Roonie Wood. "Es sin lugar a dudas uno de los mejores, por no decir el mejor jugador de Snooker de todos los tiempos, explicaba David Beckham en la 'preview' del documental que ha subido O'Sullivan a sus redes sociales. A lo que también se ha podido escuchar la opinión de Roonie Wood: "Roonie ha nacido con esta magia, no puedes considerarlo de ninguna otra forma", exponía el miembro de The Rolling Stones.

Some very kind words from some brilliant people. Thank you so much! pic.twitter.com/65K1Bt8WGg