El mejor jugador de billar del mundo se toma un respiro por salud mental

El heptacampeón mundial de snooker, Ronnie O'Sullivan, no revalidará el título de Campeón de Campeones Su vuelta no tiene fecha de regreso con la prioridad absoluta de cuidar de su salud mental

El torneo de Campeón de Campeones pierde a su máxima estrella. Ronnie O'Sullivan ha dicho 'hasta aquí' y se retirará de los tapetes de forma indefinida para descansar y centrarse en su salud mental. A sus 47 años el nacido en Wordsley ha dado a conocer algunos detalles que le han llevado a tomar la decisión.

El jugador inglés quiso dedicar unas palabras a sus seguidores a través de redes sociales: "Hola chicos. Solo quería haceros saber que, lamentablemente, me retiro del torneo Campeón de Campeones. Mentalmente, me siento un poco agotado y estresado y quiero cuidar mi salud mental y mi cuerpo. Lo siento por todos los aficionados, pero volveré más fuerte".

Hi guys, just wanted to let you know I’m unfortunately withdrawing from the Champions of champions event tomorrow. Mentally I feel a bit drained and stressed and I want to look after my mental health and my body. I’m sorry to all the fans but I’ll be back stronger 👍🏼