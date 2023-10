Beckham recuerda su vida en una docuserie de Netflix

"No habría tenido la carrera que tuve sin gente tan dura cerca de mí como Sir Alex Ferguson o mi padre", recuerda el inglés El exmadridista recuerda en 'Marca' la carrera de quien fue y sigue siendo un icono fuera de los terrenos de juego

David Beckham va a tener su propia docuserie en la plataforma Netflix. 'Beckham' explicará en cuatro capítulos la historia de un futbolista que fue estrella en el campo, pero fuera también. Y lo sigue siendo, convertido en icono en facetas como la moda o la empresa, con 'su' Inter de Miami.

El inglés recuerda su vida en una entrevista en 'Marca', donde señala que "ahora era el momento adecuado para hacer un documental sobre mi vida. Hace diez años que me retiré"

"No se trata sólo de mi carrera como jugador, sino también de mi familia. Se trata de estar casado con una Spice Girl y de mi trayectoria. Ha sido interesante porque he repasado toda mi vida. Ha sido una montaña rusa de emociones. Pero ha sido especial hacerlo", dice.

El exmadridista incide en que "a lo largo de mi vida, siempre he hecho las cosas al máximo. Y si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. Sólo voy a hacer esto una vez; nunca lo volveré a hacer. Somos una familia muy celosa de su vida privada. Obviamente estamos en el ojo público y la gente nos conoce. Pero la gente no nos conoce realmente de la manera que queríamos mostrar en el documental".

La docuserie de Netflix muestra así aspectos del día a día de Beckham no tan conocidos. "Soy un padre normal y un marido normal. Llevo a mis hijos al colegio, les hago la cena y el desayuno", comenta.

Señalando lo "emotiva" que llegó a ser la realización del programa en ciertos momentos, Beckham señala que tanto él como su esposa Victoria pensaron: "Oh Dios mío, estamos agotados después de ver nuestras vidas en los últimos 20 años. Veo a la gente hablar de mí, y de una forma tan increíble, ya sean amigos, familia, ex compañeros de equipo, mis hijos, mi mujer, mi madre y mi padre... todos han formado parte de este viaje".

"Una de las partes más emotivas fue escuchar a mis padres hablar sobre mi, y no sólo sobre mi carrera. Sé que están orgullosos de mí por mi carrera. Pero cuando les oigo hablar de mis hijos, de lo que hemos conseguido como familia, fue un momento muy emotivo", añade.

Hablando más de su carrera profesional, el ex de United, Madrid o PSG destaca: "Todo el mundo sabe lo que el fútbol significa para mí. Pasar por todos esos altibajos que he vivido a lo largo de mi carrera, ya fuera dejar el Manchester United, mudarme a Estados Unidos, retirarme... Todos fueron grandes momentos".

"Sí, he cometido errores. Todo el mundo conoce los errores que he cometido. En el Mundial de Francia'98 me sacaron la tarjeta roja. ¿Desearía que nunca hubiera sucedido? Claro que sí. ¿Ahora sé por qué sucedió? Por supuesto. Sucedió por una razón, para hacerme más fuerte como jugador, como persona, y quizás para tener una mejor carrera y más exitosa. Por eso sucedió ese momento. No me arrepiento", manifiesta.

Analizando una exitosa y mediática carrera en los terrenos de juego, 'Becks' resalta que "de niño me encantaba el Manchester United, siempre quise jugar en ese equipo, mi padre era hincha del United. Así que pude vivir mi sueño, pero también el sueño de mi padre. Luego jugué para mi país, fui capitán de mi país, lo llevé a dos Copas Mundiales y yo mismo jugué en tres Copas Mundiales. Supongo que si tuviera que decir que me falta algo, habría sido ganar algo con Inglaterra. Para mí habría sido la guinda del pastel. Pero no me quejo".

"Ese amor duro que recibí de mi padre y de Sir Alex Ferguson fue lo que me hizo como jugador; es lo que me hizo como persona. Si analizo en profundidad cómo era mi padre conmigo, y lo duro que era conmigo... ya sabe, había mucho amor en nuestra casa y en nuestra familia. Mi padre fue duro conmigo, pero tal vez mi padre vio a lo que me iba a enfrentar en el futuro. Hubo momentos en mi carrera que fueron muy difíciles", señala.

Beckham cree que "si mi padre no hubiera sido tan duro conmigo, como jugador, como niño, quizá no habría superado esos momentos. Fui capaz de convertirme en... no una persona fría, sino capaz de bloquearlo. Pude entrar en un campo de fútbol sin preocuparme de nada más que de jugar. Quizá eso fue lo que me convirtió en jugador. Luego, cuando me mudé a Manchester, Sir Alex Ferguson se hizo cargo de esa faceta. Sin duda, no habría tenido la carrera que tuve sin gente tan dura como Sir Alex y mi padre".

"No quería hacer este documental para mí. Quería hacerlo para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para mi madre y mi padre, para que lo recordaran y tuvieran algo que atesorar, porque ha sido un viaje. Este documental era realmente para mi familia", concluye.