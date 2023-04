El Arsenal se ha erigido esta temporada como uno de los grandes equipos del fútbol europeo de la mano del técnico español, Mikel Arteta Ante la gran temporada del entrenado al frente del conjunto inglés, Rio Ferdinand ha sembrado dudas sobre el futuro de Arteta

El Arsenal se ha erigido esta temporada como uno de los grandes equipos del fútbol europeo. De la mano del técnico español, Mikel Arteta, el conjunto inglés ha dado un paso adelante para hacerse un hueco en la élite futbolística.

El equipo 'gunner' lidera la Premier League con 74 puntos, pero los últimos 'pinchazos' en la competición liguera han hecho que su perseguidor más inmediato, el Manchester City, se sitúe a tan solo cuatro puntos y con un partido menos disputado.

Ante la meritoria temporada que está realizando Mikel Arteta al frente del Arsenal, ya son varios los rumores que apuntan que diversos equipos europeos están interesados en hacerse con sus servicios.

El último que se ha pronunciado sobre el futuro del entrenado español ha sido Rio Ferdinand, exjugador del Manchester United.

Ferdinand aseguró en el programa de YouTube 'Vibe with Five' que “he escuchado que Ancelotti, Don Carlo, la ceja, podría irse del conjunto blanco este verano, y que Arteta está buscando irse al Real Madrid. El Arsenal tiene que mantener a Arteta, ante todo, como sea”.

El exfutbolista ha sembrado dudas sobre donde entrenará Arteta en la próxima temporada. Pese a eso, el entrenador del conjunto inglés está centrado ahora en intentar alzar el título de la Premier League.