El Arsenal pierde sus convicciones

Los de Mikel Arteta solo tienen cuatro puntos de ventaja ahora El City remontó su desventaja y ahora les enfrentarán dentro de dos jornadas

De todo lo que se ha hablado en las últimas semanas en el fútbol inglés es de cuándo iba a ‘pinchar’ el Arsenal. Los ‘gunners’, líderes de la Premier League y con todo de cara para ganar el título, han acumulado fracasos desde su última liga en 2004.

La figura de Mikel Arteta parecía que iba a ser definitoria en el camino por quitarse el yugo de eternos perdedores, pero en dos jornadas todo se ha ido desmoronando. Dos partidos, dos goles de ventaja, y dos encuentros que se dejaron empatar en la segunda parte.

Ante Liverpool primero y West Ham después, el Arsenal perdió la importante renta que tenía respecto al Manchester City. Ahora los de Guardiola están cuatro puntos debajo, con un partido menos y un enfrentamiento directo entre ambos en el horizonte. Para Arteta lo sucedido ha sido la consecuencia de dejar ir los partidos.

“Empezamos bien, dominamos todo y pudimos anotar dos goles. Después de eso, cometimos un terrible error. Dejamos de jugar con la misma convicción para anotar más, mantuvimos el resultado y todo parecía muy fácil. Fue cuando les dimos esperanza y el West Ham se lo creyó”, confesó el vasco sobre lo sucedido en el choque ante los ‘Hammers’.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Sin embargo, a Mikel no le gusta que hablen desde fuera sobre lo que sucede en su equipo: “Tienes que ser jugador, estar ahí y sentirlo. Tenemos que entender también esas emociones. La mente va a matar al equipo en ese momento, pero tenemos que mantener la determinación y no lo hemos hecho. Cuando no haces eso en la Premier League, el rival va a tener su momento y tienes después tienes que defender. Por ejemplo, el segundo gol. Si no, no ganas el partido”.

RESPALDO A SAKA

Bukayo Saka, una de las perlas ‘made in Arsenal’, falló el penalti que hubiera significado aumentar la ventaja ante el West Ham cuando el partido aún iba 1-2. Tras esto vino el empate.

Pero Arteta le respaldó: “Va a haber ocasiones en las que falles penaltis, y tienes que ser capaz de reaccionar después de eso, sino no puedes ser lanzador de penaltis”, apuntó el técnico vasco, cuyo próximo rival será el Southampton, que se juega sus últimas balas de permanencia. Y, a la siguiente jornada, el City espera en el horizonte.