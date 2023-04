La amenaza de Arteta a sus jugadores

"No he visto a ninguno intimidado por ese desafío y si lo hago, los mataré porque no quiero eso en absoluto", dijo antes de visitar al City "El nivel de este partido exige perfección absoluta en cada balón y tenemos que entregar eso en nuestro desempeño", añadió Arteta

Manchester City y Arsenal disputan este miércoles un partido en el Etihad que puede ser decisivo en la carrera por conquistar la Premier. 'Skyblues' y 'gunners' se enfrentan con los londinenses líderes con cinco puntos más pero con dos jornadas más también. Tres empates al hilo le han hecho perder todo margen de maniobra.

En ese contexto, en la previa del encuentro Mikel Arteta defendió que sus pupilos están preparados para el reto y lanzó una 'amenaza' a su plantilla. "No he visto a ninguno de mis jugadores intimidado por ese desafío y si lo hago, los mataré porque no quiero eso en absoluto", dijo.

"El nivel de este partido exige perfección absoluta en cada balón y tenemos que entregar eso en nuestro desempeño", añadió el técnico del Arsenal, que no se conforma con la sobresaliente temporada y quiere el título. "Coincidir cara a cara con el City ha sido genial, pero no es suficiente y ahora que estamos en esta posición vamos a ganar”.

El Arsenal ha perdido sus últimos siete partidos contra el City y no le gana en Premier desde hace 12 enfrentamientos. No obstante, el preparador vasco confía en sus posibilidades: “Estoy seguro de que podemos ganar por lo que vi cuando jugamos contra el City en el pasado".

"También por lo que he visto de mis jugadores durante toda la temporada y de la forma en que nos hemos preparado. Sabemos que va a ser un partido enorme, pero no va a definir nuestra temporada porque después de esto todavía tenemos cinco encuentros más”, finalizó.