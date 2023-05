Cómo socializar a un cachorro con perros adultos y personas

El proceso de socialización es muy importante para un cachorro Te contamos cómo hacer que se sienta cómodo

Si estás pensando en adoptar un perro y se trata de un cachorro puede ser o bien porque tu perro adulto ha tenido una camada o porque has decidido adoptar a un can desde bien pequeño. Sea cual sea el motivo, sabrás que los comienzos siempre son más complicados porque hay que educarle. Lo bueno es que tu can será un lienzo en blanco y no tendrá un pasado plagado de referencias u otras órdenes.

Para que tu mascota sea un perro sano y estable deberás seguir algunas reglas básicas de adiestramiento, y la socialización jugará un papel muy importante en su carácter. Necesitas dedicarle tiempo pero el trabajo será muy gratificante.

Hasta que no cumpla 8 semanas tu cachorro estará amamantando y continuará siendo un bebe, y puede que hasta las diez semanas tenga un período de miedo. Lo notarás rápido porque se asusta de todo lo que rodea. Para que el miedo no se apodere de él intenta que los ruidos sean pocos y que no haya factores que puedan ponerle nervioso.

A partir de las diez semanas, el cachorro entra en su etapa juvenil y querrá explorarlo todo, esa etapa le durará hasta que sea adulto y ahí podrás trabajar la socialización.

Socializar con otros perros

Tu perro debe saber socializarse con otros perros, tanto en el paseo diario como si convive con más perros en casa. Para ello es importante que sigas estas pautas:

Cuando vayas a pasear con tu cachorro, déjale que juegue con otros canes , olfateará a su nuevo amigo y jugará con él, pero si empiezan a ladrar y se siente intimidado apártalo.

, olfateará a su nuevo amigo y jugará con él, pero si empiezan a ladrar y se siente intimidado apártalo. Invita a personas a casa que tengan también perros para que jueguen entre ellos. De este modo ayudarás a la socialización perro-perro.

para que jueguen entre ellos. De este modo ayudarás a la perro-perro. En casa deja que descubra a su compañero de hogar , y que jueguen juntos.

, y que jueguen juntos. El perro adulto de tu hogar será el referente del cachorro y es imprescindible que sea un perro estable.

Cada perro es un mundo y su socialización debe ser gradual. Nunca debes forzar a tu cachorro a soportar algo que le da miedo, ya que podrías causarle fobia. Ten paciencia.

Socializar con personas

Tu perro deberá aprender a socializar con otras personas, para ello existen algunos consejos para que esté tranquilo:

Presenta a tu cachorro a tus amigos y familia en casa y en espacios de tiempo reducidos. Deja que tu cachorro se acerque a ellos cuando quiera y que les huela o juegue con ellos.

en casa y en espacios de tiempo reducidos. Deja que tu cachorro Es importante que la persona que interactúa con él sea amante de los perros porque si no podría tener miedo y ponerle nervioso.

porque si no podría tener miedo y ponerle nervioso. Cuando ya esté cómodo con las personas puedes empezar a presentarle personas de todo tipo.

Cuando acepte a los adultos, preséntale también a niños durante períodos de tiempo cortos.

Si te estabas preguntando cómo socializar a un cachorro con perros adultos y personas aquí tienes una pequeña guía de consejos para hacer el proceso de socialización más sencillo.