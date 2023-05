Cómo saber si mi husky es de raza: características físicas y comportamiento

Guardan un fuerte parecido con la fisionomía de los lobos Te contamos todo lo que debes saber sobre el husky

Adoptar un perro es una decisión importante en la vida familiar pero también en la del propio perro, porque los cambios que experimentará serán sustanciales, por eso es importante que los temperamentos de los dueños y de su can, sean compatibles. La felicidad del can dependerá de las relaciones que se establezcan en el hogar.

Si estás pensando en adoptar un perro es importante que conozcas sus características: cómo es la raza, que particularidades sufre a nivel de salud y cuál es su temperamento.

¿Si mi husky es de raza o no tiene una gran importancia?

La raza no debería ser la característica más destacada de un can, la relevancia de su pureza solo es sustancial en algunos aspectos e insignificante en otros. La relación y el trato con tu perro deberá ser el mismo independientemente si es de raza o no. Si tu perro es de Pedigree o no, únicamente afecta a su nombre, pero te aportará la misma fidelidad y amor siendo mestizo o de pura raza.

Para lo único que es importante saber si un husky es de raza es para comprender sus comportamientos y tener garantías de poder cubrir sus necesidades físicas y cuidar de su salud.

¿Cómo saber si mi husky es de raza? | Sport

Así es la raza husky

Para saber si tu husky es de raza o no puedes fijarte en sus rasgos físicos, estas son las principales características físicas de la raza husky siberiano:

-El husky es un perro de tamaño grande.

-Su peso oscila entre los 20 y 35 kilos con una altura entre 50 y 60 cm.

-El color de sus ojos destaca: predominio de azul pero también pueden ser marrones y de colores dispares, o tener un ojo de cada color.

-Se le considera un perro fuerte y de gran musculatura.

-Sus orejas son erguidas y su cara recuerda a la de un lobo, la cara es blanca y la corona será marrón, gris o rubia. Aunque también pueden ser totalmente blancos.

-Pelo denso, mucha cantidad y de longitud media.

-Su cola está cubierta de pelo de forma que parece un cepillo y en los laterales el pelaje es más largo que en la parte superior. Además suele enrollar la cola sobre su espalda al tensarla.

¿Cómo saber si mi husky es de raza? | Sport

Cómo se comporta el husky

Según el grado de confianza el husky experimentará comportamientos distintos. Con el núcleo familiar será muy cariñoso y le encantará jugar, pero con los desconocidos guarda más las distancias y es más distante. Además, es muy inteligente, pero requerirá un buen adiestramiento desde pequeño para no pasar por alto esta cualidad.

Debido a su gran tamaño, sus condiciones físicas son envidiables y como se trata de un can muy activo necesitará actividad física todo el tiempo. Le encanta correr y jugar con los niños y con los adultos.

No son escandalosos, y no suelen ladrar: aúllan, otra característica más con su predecesor el lobo, más allá del aspecto físico.

Son muy sociables y disfrutan con otros perros, pero necesita estar en un entorno en el que pueda relacionarse desde cachorro con otros perros para acostumbrarse a la compañía.

Cómo saber si un cachorro husky es puro

Para poder detectar desde cachorro si se trata de un husky de raza o no, puedes fijarte en las siguientes características:

Obsérvalo físicamente: si se trata de un cachorro grande con los ojos azules y el pelaje predomina entre el blanco y el negro, probablemente sea de raza pura.

si se trata de un cachorro grande con los ojos azules y el pelaje predomina entre el blanco y el negro, probablemente sea de raza pura. Es muy cariñoso con su familia y muy activo

Consulta con tu veterinario y si conoces a los dueños de los padres de tu can, puedes pedirles el documento de Pedigree.



| Sport

Cuántos tipos de husky siberiano hay

Se suele decir que existen varios tipos de husky siberiano pero las federaciones caninas a nivel mundial como la FCI (Federación Cinológica Internacional) aseguran que solo existe una variedad: el Siberian Husky.

Aún así, existen razas similares al husky siberiano, y algunas son aceptadas por estas federaciones:

Malamute de Alaska : raza similar al husky con capacidades físicas tan importantes como para participar en competiciones de trineo. Aquí puedes conocer la Diferencia entre alaskan malamute y husky siberiano.

: raza similar al husky con capacidades físicas tan importantes como para participar en competiciones de trineo. Aquí puedes conocer la Diferencia entre alaskan malamute y husky siberiano. Pomsky : es el resultado del cruce de un pomerania y un husky siberiano. No está reconocido oficialmente como raza por las federaciones caninas.

: es el resultado del cruce de un pomerania y un husky siberiano. No está reconocido oficialmente como raza por las federaciones caninas. Samoyedo : el samoyedo es una raza reconocida y caracterizada por su pelaje blanco, poseyendo un gran manto polar muy denso.

: el samoyedo es una raza reconocida y caracterizada por su pelaje blanco, poseyendo un gran manto polar muy denso. Chusky : cruce de las razas husky y chow-chow.

: cruce de las razas husky y chow-chow. Tamakan : otro cruce de razas, en este caso entre pastor alemán, husky siberiano y malamute de Alaska.

: otro cruce de razas, en este caso entre pastor alemán, husky siberiano y malamute de Alaska. Perro esquimal canadiense: raza que era un punto de apoyo en la caza y en el transporte de cargas con un peso máximo de 15 kilos.

raza que era un punto de apoyo en la caza y en el transporte de cargas con un peso máximo de 15 kilos. Husky del rio Mackenzie: un cruce de perros procedentes de Alaska con la raza San Bernardo.

Si te estabas preguntando cómo saber si tu husky es de raza, estas son las características físicas y el temperamento que debes tener en cuenta. Recuerda que la raza solo debe ser un elemento más a la hora de adoptar un perro, pero sin una gran importancia. Procura pasar tiempo con tu mascota y crear un vínculo sano para una convivencia feliz.