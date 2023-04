Cómo es el carácter del Shih Tzu: Características, temperamento y consejos

Un perro muy amigable ideal para familias Te contamos todo lo que debes saber del Shih Tzu

Los perros son el mejor amigo del hombre, pero hay que encontrar aquel que encaje con nuestro carácter. En la actualidad, hay muchas más razas de perros de las que imaginaríamos. Igual que los humanos, cada perro tiene un carácter distinto, dentro de la familia de los perros pequeños una de las razas que más ha conquistado los corazones de sus dueños ha sido la de los Shih Tzu.

La raza Shih Tzu, tiene orígenes asiáticos, se ha ganado el cariño de todos los cuidadores porque son animales con un carácter muy fácil: se adaptan a todas las situaciones, son muy cariñosos y es inevitable hacerles 'mimos' con una cara tan amigable. Por lo que el Shih Tzu, será la mascota perfecta para ti. Te contamos más de su carácter:

Los más simpáticos

Uno de los rasgos más significativos del carácter del Shih Tzu es que son muy sociales y alegres. No tienen problemas para conectar con otros perros, ni con otros humanos: da igual si los conocen o no, de entrada este can siempre pondrá su mejor cara.

Precisamente porque son muy sociables, llevan fatal la soledad: los Shih Tzu necesitan una casa familiar donde siempre haya alguien para hacerles compañía. Para ellos, vivir en una casa vacía les afectaría a su carácter, aunque no son dependientes en cuanto a mimos o caricias, y por eso se podría pensar que son solitarios, pero lo que más disfruta este can es estar acompañado de su familia.

Si estas pensando en adoptar un Shih Tzu ten en cuenta que tus horarios deben adaptarse a él, si pasas mucho tiempo fuera de casa, no es tu perro ideal porque podría sufrir ansiedad o incluso depresión.

Aprenden rápido

El Shih Tzu es muy inteligente y curioso. Le encanta descubrir cosas nuevas pero su tiempo de atención es más corto que el de otras razas, por lo que podría cansarse rápido. Educarle será un trabajo fácil pero deberás hacerlo poco a poco y en sesiones cortas, si no se aburrirá y dejará de prestarte atención.

Si trabajas en sesiones de adiestramiento cortas con refuerzo positivo, la lección le quedará clara y aprenderá. Por lo general, esta raza responde bien a los entrenamientos y su carácter es muy pacífico, respetuoso y sociable.

Una buena forma de fortalecer vuestro vínculo es enseñarle trucos y juegos. Ten en cuenta que hablamos de un temperamento general pero cada perro es único y según sus experiencias previas, podrá comportarse de distintas maneras: sobre todo si lo adoptas de adulto.

Puede estar cómodo en un piso pequeño o medio

El Shih Tzu es un can muy adaptable: uno de los aspectos que más le hacen destacar. Como todos los perros, disfruta de tener un espacio amplio para poder correr y jugar, pero pueden ser muy felices en espacios pequeños, como un piso de ciudad.

Es más importante satisfacer la socialización y la curiosidad, que la amplitud de una casa de campo. Los dueños de estos perros que tengan una casa media o pequeña, solo deberán preocuparse de salir a pasear tres veces al día para que pueda tener sus momentos de ocio y de juego de calidad.

Le gustan los niños

Muestra una gran afinidad con los pequeños de la casa, por lo que es una raza ideal para familias. En general, disfruta interactuando con todas las personas pero tiene debilidad por los niños. Por su tamaño y predisposición al juego, entenderá a los 'peques' como uno más. Únicamente hay que tener cuidado de que no le hagan daño mientras juegan.

Amante del frío

Todos los aspectos anteriores convierten al Shih Tzu en la mascota ideal, pero hay un aspecto importante a tener cuenta si vas a adoptar a un perro de esta raza. Son poco tolerantes al calor, su pelaje largo y frondoso les hace estar cómodos en el frío y pasar calor en verano por su enorme cantidad de pelo.

A estos perros les cuesta trabajo regular su temperatura corporal al calor, por lo que si vives en un lugar muy caluroso, no es un buen sitio para él. Con temperaturas extremas pueden sufrir jadeos y tener dificultades para seguirnos en los paseos. Incluso pueden llegar a sufrir golpes de calor. Si vivimos en ciudades de climas calurosos, en los días con las temperaturas más altas, procura que tengan siempre agua fría y zonas de sombra.

Si te estabas preguntando cómo es el carácter del Shih Tzu, esto es todo lo que debes saber sobre su temperamento. Recuerda dedicarle siempre tiempo a tu mascota para crear un vínculo fuerte y sano y disfrutar de una feliz convivencia.