10 maneras de refrescar a un perro: Métodos para evitar las consecuencias de las altas temperaturas

Las altas temperaturas también afectan a nuestras mascotas Te contamos todo lo que debes hacer para ayudar a tu perro con el calor

Las altas temperaturas nos afectan a todos por igual, no solo los humanos sufrimos el 'horno' del verano, si no que los perros también. Igual que nos pasa a nosotros, el calor extremo puede reducirle a tu perro las ganas de moverse y hasta reducir su apetito. Incluso, si no tomas las medidas necesarias pueden sufrir consecuencias más graves como un golpe de calor.

Para evitar que nuestro 'mejor amigo canino' pase el verano como un infierno, es importante conocer la mejor manera para que se refresquen y así, protegerlos del calor sofocante. Cuidar a tu perro implica obligaciones como una buena higiene, paseos diarios, alimentación, ejercicio físico... En verano, más que nunca es fundamental, extremar las precauciones sobre salud y refrescarlo para que puedan regular su temperatura corporal.

Te contamos cuáles son las 10 maneras de refrescar a un perro, más efectivas, para evitar las consecuencias de las altas temperaturas.

La hidratación es la clave

Una de las formas más sencillas y super necesarias para refrescar a tu perro es la hidratación. Es muy importante que siempre tenga agua limpia y fresca en su bebedero durante los meses de verano. Por ello, deberás estar atento a que no se quede sin bebida y que el bebedero no esté expuesto al sol para evitar que el agua se evapore o se caliente.

Otra forma para asegurarte de que tu perro está bien hidratado es colocar más de un bebedero en casa, así si uno se termina siempre tendrá otro lugar al que acudir en busca de agua. Además, el agua es importante en todas partes no solo en casa, así que si salís a pasear un buen consejo es que lleves contigo una botella de agua para refrescarle cuando tenga sed.



Look veraniego: córtale el pelo

No hace falta que le rasures el pelo, pero si lo tiene muy largo recórtaselo para evitarle el calor. Sobre todo en la barriga para favorecer que su temperatura corporal se regule mejor. Cuando le cortes el pelo, procura dejar entre 2 y 3 centímetros de largo, porque el pelo también tiene una función protectora del sol y le evita las quemaduras solares.

La mejor opción es acudir a una peluquería canina, los profesionales sabrán aconsejarte y cortarle el pelo sin poner en peligro al animal.

Refresca su cuerpo con agua

La cabeza y el tronco ayudarán a tu perro a que se refresque, por eso mojarle estas dos zonas es una buena técnica para regular la temperatura corporal. Debes recordar que los perros no sudan como los seres humanos, únicamente cuando su cuerpo se moja, la evaporación del agua les provoca un efecto similar al sudor.

Otra buena idea puede ser colocar una piscina canina para él o cualquier tipo de recipiente con agua fría para que tu amigo peludo pueda darse un baño si le apetece.

Cuidado con el sol

Es muy importante que protejas a tu mascota de la radiación solar para que no sufra las consecuencias de las altas temperaturas. Procura que tenga un lugar de descanso fuera de casa donde de la sombra y se esté fresco, principalmente en las horas con mayor temperaturas del día.

Refresca el ambiente

Igual que para nosotros, el aire acondicionado también se convierte en el mejor amigo de los perros en verano para combatir las altas temperaturas y mantener un ambiente fresco. En el caso de no tener, puedes poner un ventilador o buscar las corrientes de la casa para que el aire se renueve y el ambiente esté fresco, tanto para ti como para tu 'mejor amigo canino'.

Haz su cama más fresca en verano

Muchos perros prefieren descansar en el suelo durante la temporada de verano, probablemente porque la cama les resulta demasiado caliente y no soportan las altas temperaturas, por eso prefieren buscar el frío de una baldosa.

Si quieres que tu animal pueda seguir durmiendo cómodo en su cama pero sin asarse de calor, en el mercado puedes encontrar varias camas fabricadas para favorecer la eliminación del calor, tienen material transpirable o están más levantadas del suelo.

Otra opción puede ser comprar una esterilla refrigerante que ayudarán a tu mascota a mantener una buena temperatura corporal.



Una recompensa fresca para tu mascota: prepara helados caseros

Una buena manera para enfriar el agua de tu perro es poner un cubito de hielo en tu bebedero para que el agua se enfríe. Además de incluir cubitos en su bebedero puedes utilizar el hielo para hacer helados.

Únicamente necesitas un molde para helados, agua y pienso. Mezcla el agua con el pienso, y cuando el agua se congele, saca el bloque de hielo, pásalo por el grifo para evitar que se le enganche la lengua y podrás dárselo a tu mascota. Además, también puedes hacerle helados más elaborados con fruta o pienso, te contamos las recetas en este artículo.

Cepíllalo

Si lo cepillas frecuentemente favorecerás la muda del pelo y podrás retirar el subpelo, un pelo más lanoso que le sirve para dar calor durante el invierno. Según el tipo de pelo que tenga tu mascota deberás cepillarlo de una forma u otra.

Pelo corto : cepilla dos veces en la dirección del pelo para quitar posibles enredos y una a contrapelo para eliminar células muertas.

: cepilla dos veces en la dirección del pelo para quitar posibles enredos y una a contrapelo para eliminar células muertas. Pelo medio: primero deberás pasar un peine para deshacer enredos, así evitarás tirones. Para el cepillado utiliza un peine de cerdas más largas.

primero deberás pasar un peine para deshacer enredos, así evitarás tirones. Para el cepillado utiliza un peine de cerdas más largas. Pelo largo: quítale los nudos con un peine y moja el pelaje antes de seguir. Es recomendable cepillarlo con un cepillo de cerdas largas.

quítale los nudos con un peine y moja el pelaje antes de seguir. Es recomendable cepillarlo con un cepillo de cerdas largas. Pelo rizado: deberías usar un peine con púas con puntas romas y separadas para evitar tirones.



Dale de comer en horas frescas

Es probable que tu perro pierda apetito por el calor, lo mejor es darle de comer en las horas más frescas como la noche o a primera hora de la mañana. Otra opción es darle comida húmeda y meterla en el congelador.

Evita el deporte en las horas de más calor

Sal a pasear en las horas que menos calor haga, así evitarás la exposición a la radiación solar intensa. Presta atención a tu peludo para que no realice ejercicio intenso en estas franjas horarias. También puedes pasear por espacios cerrados con aire acondicionado y si es naturaleza, espacios con sombra.

Si te estabas preguntando cómo refrescar a tu mascota, estas son las 10 mejores maneras de hacer que tu perro esté algo más fresco en los días más calurosos del año.