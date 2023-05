Cómo saber si un Shih Tzu es de raza: guía de características

Los Shih Tzu son perros muy sociables, ideales para familias Te contamos todo lo que debes saber sobre esta raza

Los perros son el mejor amigo del hombre, pero hay que encontrar aquel que encaje con nuestro carácter. En la actualidad, hay muchas más razas de perros de las que imaginaríamos. Igual que los humanos, cada perro tiene un carácter distinto, dentro de la familia de los perros pequeños una de las razas que más ha conquistado los corazones de sus dueños ha sido la de los Shih Tzu.

Es importante conocer las distintas características de las razas para asegurarte de que tu estilo de vida podrá ser compatible con el can que estés pensando en adoptar. Por ejemplo, algunos tipos de perro necesitan una actividad diaria muy alta y otros son mucho más tranquilos. Conocer la raza puede ayudarte a entender el funcionamiento de tu perro pero nunca debe ser un factor determinante a la hora de adoptar a un animal.

¿Es importante que un Shih Tzu sea de raza?

La importancia de la raza es relativa, en la práctica, será el mismo amigo canino con el que relacionarte y el procedimiento de enseñarle órdenes básicas para que te haga caso y ayudarle a formar su propio carácter no variará.

Independientemente de si es puro o no, el vínculo será el mismo, ya que el cariño y la fidelidad no van vinculados a la raza, para lo único que puede ser relevante saber si tu perro es de pura raza o no es para saber la base de su comportamiento natural y sus características físicas.



| Sport

Características físicas del Shih Tzu

Es probable que puedas tener dudas para saber si un Shih Tzu es puro porque muchas veces no es tan sencillo descubrirlo. Te contamos cuáles son las características físicas que describen al Shih Tzu de raza.

Encajan en la categoría de caninos miniatura porque son bastante pequeños. Su peso oscila de los 4,5kgs a los 8 kg y su altura está alrededor de 20 y 27 cm. La etapa adulta les llega a los 10 meses.

Su peso oscila y su altura está alrededor de 20 y 27 cm. Son más largos que altos , y tienen una gran cabeza redonda que llama la atención porque ser más grande en proporción al resto de su cuerpo. Sus ojos son saltones y el hocico corto, algo que les da imagen de peluches.

, y tienen una que llama la atención porque ser más grande en proporción al resto de su cuerpo. Sus ojos son saltones y el hocico corto, algo que les da imagen de peluches. El pelaje es largo y liso , tienen mucho pelo y una doble capa por lo que necesitan un mantenimiento constante para que el pelo no sea molesto o le cause problemas. El pelaje puede ser blanco, negro o marrón , siendo habitual una base blanca o negra con manchas.

, tienen mucho pelo y por lo que necesitan un mantenimiento constante para que el pelo no sea molesto o le cause problemas. El pelaje , siendo habitual una base blanca o negra con manchas. El color de la piel puede tener varias tonalidades pero predomina la oscura, sobre todo en la trufa y los ojos.



| Sport

Comportamiento del Shih Tzu

Uno de los rasgos más significativos del carácter del Shih Tzu es que son muy sociales y alegres. No tienen problemas para conectar con otros perros, ni con otros humanos: da igual si los conocen o no, de entrada este can siempre pondrá su mejor cara.

Precisamente porque son muy sociables, llevan fatal la soledad: los Shih Tzu necesitan una casa familiar donde siempre haya alguien para hacerles compañía. Para ellos, vivir en una casa vacía les afectaría a su carácter, aunque no son dependientes en cuanto a mimos o caricias, y por eso se podría pensar que son solitarios, pero lo que más disfruta este can es estar acompañado de su familia.

Si estas pensando en adoptar un Shih Tzu ten en cuenta que tus horarios deben adaptarse a él, si pasas mucho tiempo fuera de casa, no es tu perro ideal porque podría sufrir ansiedad o incluso depresión.

El Shih Tzu es muy inteligente y curioso. Le encanta descubrir cosas nuevas pero su tiempo de atención es más corto que el de otras razas, por lo que podría cansarse rápido. Educarle será un trabajo fácil pero deberás hacerlo poco a poco y en sesiones cortas, si no se aburrirá y dejará de prestarte atención.



| Sport

Todos los aspectos anteriores convierten al Shih Tzu en la mascota ideal, pero hay un aspecto importante a tener cuenta si vas a adoptar a un perro de esta raza. Son poco tolerantes al calor, su pelaje largo y frondoso les hace estar cómodos en el frío y pasar calor en verano por su enorme cantidad de pelo.

Si te estabas preguntando cómo saber si tu Shih Tzu es de pura raza, esto es todo lo que debes saber sobre sus características fisicas y su temperamento. Recuerda dedicarle siempre tiempo a tu mascota para crear un vínculo fuerte y sano y disfrutar de una feliz convivencia.