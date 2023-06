Las 5 razas de perro que menos ladran

Adoptar a un can no es fácil, si estas buscando un compañero tranquilo estas son las razas que debes conocer Un perro puede ser muy activo y juguetón sin necesidad de ser un gran ladrador

Adoptar un perro es una decisión importante en la vida familiar pero también en la del propio perro, porque los cambios que experimentará serán sustanciales, por eso es importante que los temperamentos de los dueños y del can, sean compatibles. La felicidad del can dependerá de las relaciones que se establezcan en el hogar.

Si estás pensando en adoptar un perro para muchos es importante que no sea una raza demasiado ruidosa acostumbrada a ladrar, te dejamos una lista de aquellas razas que son más silenciosas ideales si quieres un can tranquilo, que no se altere fácilmente.

Golden Retriever, adorado por todos

El golden retriever es un acierto seguro, se trata de un perro muy juguetón pero poco ruidoso, además es una de las razas más populares y adoradas por las familias. Su carácter es muy equilibrado por lo que los ladridos no son una necesidad constante, solo ladrará si necesita alertar, si se encuentra en una situación extraña o se emociona, usará su ladrido por lo que es ideal para los que son amantes de los perros pero no de los ladridos.

Las razas que menos ladran | Sport

Pug, la tranquilidad en tamaño pequeño

Siempre se ha dicho que las razas pequeñas son las que más ladran pero el pug es la excepción a la norma. Es una de las razas más tranquilas, no tendrá problemas para adaptarse bien a tu apartamiento y ladrar muy poco, por lo que el pug es el perro perfecto para alguien que vive en una ciudad ajetreada. Los pug no necesitan demasiado ejercicio y su carácter es muy calmado, muy pocas veces lo escucharás ladrar.

Las razas que menos ladran | Sport

Basenji, una risa peculiar

Los basenji tienen una característica especial, no ladran es cierto, pero no son los más callados porque emiten un tipo de aullido muy similar a una risa, un ladrido fuera de lo común. Aún así, lo hacen muy poco por lo que se consideran animales silenciosos y perfectos para aquellos que buscan tranquilidad.

Su pequeño tamaño permite que se adapten fácilmente a la vida en un apartamento, aunque son muy activos y necesitan una gran dosis de ejercicio diaria.

Las razas que menos ladran | Sport

Bulldog, calma garantizada

Da lo mismo si se trata de un bulldog francés o inglés, ambos serán compañeros perfectos para personas que aprecian el silencio y que tienen una vida poco activa. Esta raza requiere de poco ejercicio, de hecho no soportan mucho tiempo al aire libre con altas temperaturas, ni les gusta captar la atención de sus dueños con ladridos. La paz estará garantizada pero es posible que les escuches respirar fuerte si están cansados.

Las razas que menos ladran | Sport

Bloodhound, el más tranquilo

Una raza originaria de Bélgica que es la calma ante todo, hasta sus rasgos físicos transmiten parsimonia. Los bloodhound se utilizaban para cazar porque tienen un olfato agudo, pero como mascotas son sensibles, cariñosos y no les gusta ladrar. Darán mucho amor a su familia, y eso sí, necesitará mucha actividad física, por lo que los paseos serán indiscutibles.

Las razas que menos ladran | Sport

Si te estabas preguntando cuáles son los perros menos ladradores, estos son 5 del grupo más silencioso. Procura pasar tiempo con tu mascota y crear un vínculo sano para una convivencia feliz.