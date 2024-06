La 'profecía' de Zidane sobre Mbappé en el Madrid

Zinedine Zidane siempre fue partidario, durante su estancia en el banquillo del Real Madrid, de contar con Kylian Mbappé. De hecho, tan solo se interpuso en su camino Nasser Al-Khelaïfi porque la voluntad del jugador formado en el Mónaco era vestir antes de blanco y ser dirigido por uno de sus ídolos.

En un documental de 'TF1' que se emitirá este domingo, 'Zizou' habla sobre la figura de Kylian y sobre lo que espera de él en el futuro. "Creo que marcará historia y que superará a todos los grandes de Francia. Lo hermoso es que él respeta a todos".

CONSTELACIÓN DE ESTRELLAS

Mbappé se juntará en el Madrid con Rodrygo, Vinicius o Bellingham en un ataque de ensueño y que Ancelotti tendrá que dosificar y con el que deberá saber lidiar. Muchos 'gallos' en el mismo gallinero.

“La primera vez que lo vi dije: es Pelé... Me llamaron loco”, dice, por su lado, Arsène Wenger. “La primera vez que lo vi dije: es Pelé... Me llamaron loco”, comenta Platini. Todos se deshacen en elogios hacia un jugador que, no olvidemos, sigue teniendo pendiente ganar una Champions.